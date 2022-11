Calciomercato Milan, l’agente chiarisce: “Il rinnovo è la priorità”

L’agente di un calciatore accostato al Milan esce allo scoperto: l’obiettivo principale è prolungare il contratto, non il trasferimento.

Ci sono diversi giocatori importanti che hanno un contratto in scadenza a giugno 2023 e che rappresentano interessanti occasioni di mercato. Anche il Milan ne sta valutando alcuni, ovviamente.

Nei giorni scorsi è arrivata una rivelazione importante dalla Spagna. Sport.es ha scritto che il club rossonero starebbe duellando con il Barcellona per assicurarsi Jorginho, che può partire a parametro zero nella prossima estate. Una notizia che ha sorpreso non poco, considerando che il centrocampista del Chelsea guadagna uno stipendio molto alto e che probabilmente vuole un contratto ancora più ricco.

Non sembra esattamente un profilo in linea con quella che è la politica di Paolo Maldini e Frederic Massara, molto attenti al tetto ingaggi e anche alle commissioni da corrispondere agli agenti. L’interesse del Barcellona, invece, non è una novità. L’ex Napoli potrebbe essere anche attratto da un trasferimento nella Liga, dopo aver già assaggiato Serie A e Premier League.

Mercato Milan, l’agente di Jorginho allo scoperto

Joao Santos, agente di Jorginho, ai microfoni di Relevo ha smentito che il Barça sia in pole position per l’ingaggio del regista italo-brasiliano: “Non ho mai incontrato Mateu Alemany. La priorità è il rinnovo con il Chelsea e l’unico club con cui ho parlato nelle ultime settimane è il Chelsea”.

Il procuratore del giocatore nega che ci siano discussioni in corso con il Barcellona, nello specifico con il dirigente Mateu Alemany. L’obiettivo primario è prolungare il contratto con i Blues. Vedremo se le parti arriveranno a un accordo oppure se l’ex Napoli lascerà Londra per trasferirsi in Spagna o altrove. Il Milan, comunque, difficilmente sarà della partita.