Milan, ancora Camarda: tripletta anche in Nazionale – VIDEO

Meravigliosa prestazione della baby stellina rossonera. Entra in campo ed è subito una tempesta! Anche in azzurro, è Camarda show!

Tra le giovanili rossonere milita un certo Francesco Camarda, un ragazzino di 14 anni che ha già segnato più di 400 gol nella sua giovanissima carriera. Per molti, non sarà affatto un nome nuovo, dato che già da qualche stagione fa parlare di sè. Lo scorso anno, è stato protagonista indiscusso dello Scudetto di categoria vinto dal Milan Under 15. Un ragazzino sì, ma che vanta uno straordinario fiuto per il gol.

Ma non soltanto! Francesco eccelle nella tecnica, nei dribbling, nei duelli uno contro uno. Insomma, pare che il Milan abbia per il futuro un grandissimo attaccante. Ci vorrà tempo naturalmente, prima di approdare tra i grandi, ma lui non vede l’ora. Ha sempre ribadito che il suo sogno più grande è esordire in Prima Squadra con la maglia rossonera.

Cresciuto nel mito di Zlatan Ibrahimovic, Camarda sta facendo tutto a modo, passo dopo passo, come il suo idolo svedese. Oggi, ha compiuto un altro grande passo!

Camarda in azzurro, 23 minuti devastanti!

Il giovane Francesco è stato oggi protagonista di una prestazione davvero importante. Con l’Italia Under 15 (contro la Lettonia), è stato mandato in campo al 57‘. Sono bastati secondi, forse attimi, per andare subito al gol. La cosa strepitosa è che Camarda in 23 minuti ha segnato una clamorosa tripletta. In realtà, poteva essere un bel poker il suo, peccato che il colpo di testa sia andato ad impattare sulla traversa.

C’è stupore attorno alle capacità di questo ragazzo di soli 14 anni. Chissà che non possa bruciare le tappe e raggiungere ben prima il suo traguardo. Pensiamo al Barcellona, che a soli 16 anni ha accolto in Prima Squadra un talento come Gavi. Chissà, la cosa importante per Francesco è rimanere con i piedi per terra. Poi, ciò che verrà sarà tutto guadagnato.

Godiamoci la magica tripletta dell’attaccante rossonero: