Lazetic, ancora show in Primavera: tripletta, il terzo gol è un capolavoro – VIDEO

L’attaccante serbo ne fa tre all’Atalanta ma la terza rete è davvero un gioiello: il video della giocata che vale il gol del 4-0

Il Milan Primavera ha asfaltato l’Atalanta in questa 11esima giornata di campionato vincendo con il netto risultato di 4-0. I ragazzi allenati da Ignazio Abate hanno sfornato una prestazione di alto livello e hanno reagito dopo i due ko dei turni precedenti.

I giovani rossoneri tornano quindi al successo in campionato, dopo aver chiuso il girone di Youth League al primo posto, e salgono a 15 punti in classifica. Protagonista assoluto di questa sfida contro gli orobici è stato Marko Lazetic, autore di una fantastica tripletta che ha indirizzato decisamente l’incontro dalla parte del Milan.

L’attaccante serbo ha realizzato i suoi primi gol in campionato e si è quindi sbloccato, ma la vera perla è quella messa in mostra nel finale, ovvero la rete del 4-0. Il classe 2004 aggancia un lungo lancia e punta l’area di rigore, quindi copre il pallone dall’intervento dell’avversario e si libera nello stretto con una giocata sopraffina, prima di scaricare in rete con una bordata mancina sul primo palo.

Una rete sensazionale che gli vale la tripletta personale, la prima ovviamente in maglia rossonera. Cominciano quindi a vedersi i primi lampi dell’acquisto fatto da Maldini lo scorso gennaio. Dopo i primi mesi di ambientamento la giovane promessa sta cominciano a far vedere di cosa è capace e la speranza e che già nel prossimo futuro possa rappresentare un valore aggiunto importante per la Prima Aquadra di Stefano Pioli.