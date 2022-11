Cremonese-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Il Milan affronta la Cremonese nel penultimo match dell’anno. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma martedì 8 novembre dalle 20.45

Sono passati quasi trent’anni dall’ultima trasferta del Milan in casa della Cremonese. Dal 1995 al 2022, tanto è trascorso dall’ultimo campionato dei grigio rossi in Serie A prima di un lungo peregrinare nelle serie minori tra B e Lega Pro/Serie C.

Stasera, alle 20.45, si gioca per il turno infrasettimanale della 14.a giornata di Serie A con il Milan che non può permettersi passi falsi quantomeno per mantenere invariate dal Napoli capolista, reduce da 9 vittorie di fila.

Al cospetto di una Cremonese ancora senza vittorie in campionato, il Milan deve rinunciare agli squalificati Giroud e Theo Hernandez oltre agli infortunati Maignan, Calabria, Saelemaekers e Florenzi. Pioli potrebbe optare per un ulteriore cambio importante nella formazione titolare con Leao in panchina dal 1′.

Era già accaduto in un’altra occasione, con il Monza, che il portoghese iniziasse fuori dai titolari. Alla stregua di quanto avvenuto con i brianzoli, Leao sarà sostituito da Rebic con Diaz e Messias a supporto di Origi. In difesa, Ballo Toure prenderà il posto di Hernandez con Kjaer centrale a fianco di Tomori. A destra Kalulu.

Cremonese-Milan, streaming e diretta tv

Cremonese-Milan è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà trasmesso in diretta streaming tramite la app del servizio disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco.

Non ci sarà la diretta televisiva del match su Sky. Chi ha sottoscritto, tuttavia, l’opzione Zona Dazn a 5 euro in più al mese, può vederla sul canale 214 del decoder. In telecronaca Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini.

Al termine della partita highlights disponibili anche nelle edizioni serali di Sky Sport 24, alla stregua degli altri due match di giornata ovvero Napoli-Empoli e Spezia-Udinese.

Anche l’ultima partita dell’anno del Milan sarà un’esclusiva di Dazn. Domenica 13 novembre, alle 18, i rossoneri chiuderanno il 2022, prima della pausa per il Mondiale, contro la Fiorentina a San Siro.

Si tornerà in campo il 4 gennaio contro la Salernitana all’Arechi, primo impegno di un inizio anno alquanto impegnativo che vedrà i rossoneri contro Roma e Lazio in campionato e l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana.