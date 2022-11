Le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan

Le scelte di Stefano Pioli sull’undici titolare per la trasferta sul campo dei grigiorossi: fischio d’inizio alle 20:45

Tutto pronto per questo turno infrasettimanale con i rossoneri che sono ospiti della Cremonese al Giovanni Zini nella quattordicesima giornata di Serie A. La sfida sta per cominciare e i due tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi.

Dopo la vittoria in extremis sullo Spezia il Diavolo cerca continuità e deve allo stesso tempo gestire le forze perché domenica tornerà di nuovo in campo. I rossoneri sperano di ottenere i tre punti e di rosicchiare qualche punto alle dirette concorrenti, per arrivare nella miglior situazione possibile in classifica priima della pausa per i Mondiali

Stasera non ci sono Theo Hernandez e Olivier Giroud, entrambi squalificati, e c’è anche una sorpresa di formazione. Non fa parte dell’undici infatti Pierre Kalulu: al suo posto Malick Thiaw. Panchina per Rafa Leao: al suo posto spazio ad Ante Rebic, che si prendi la fascia sinistra sulla trequarti.

Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meitè; Afena-Gyan, Ciofani. All: Alvini

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All: Pioli.