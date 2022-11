Milan, il futuro è roseo: “Diventeranno straordinari”

Il futuro è roseo: secondo l’ex difensore del Milan, questi due giocatori diventeranno straordinari

Il Milan si sta preparando a scendere in campo per la partita contro la Cremonese in questo penultimo impegno prima della sosta per il Mondiale.

Stefano Pioli è pronto a fare un po’ di turnover e schiererà Simon Kjaer in difesa al posto di Matteo Gabbia, titolare contro lo Spezia.

Insieme al danese, ci saranno Tomori al centro e Kalulu terzino destro, con Ballo-Touré che prenderà il posto dello squalificato Theo Hernandez.

La difesa del Milan non sta passando un periodo molto positivo. La squadra ha subito tante reti: su questo Pioli dovrà lavorare molto per trovare una soluzione.

Di questo se n’è parlato anche durante la cerimonia del Golden Boy 2022 di ieri sera, dove era presente anche Billy Costacurta.

Intervistato da TMW, la leggenda dei rossoneri si è così espresso sui difensori del Milan: “Sono giovani, giocando uomo contro uomo è un po’ più facile fare errori. Si devono abituare, perché sono i miglioramenti che gli permetteranno di diventare straordinari“.