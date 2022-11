Gazidis, il commovente messaggio di addio: “Milanista per sempre, mi avete salvato la vita” – VIDEO

Il video-messaggio di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, che oggi ha annunciato di aver salutato il suo club.

Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale. Ivan Gazidis ha lasciato definitivamente il Milan, club nel quale ha svolto il compito di amministratore delegato per diversi anni.

Il dirigente sudafricano aveva il contratto in scadenza a giorni. Era già certo il suo addio, visto che la nuova proprietà RedBird Capital ha scelto di cambiare il CEO, puntando presumibilmente su Giorgio Furlani, uomo di fiducia di Elliott.

Intanto, poco dopo il comunicato ufficiale del Milan, lo stesso Gazidis ha pubblicato un video-messaggio sentito e commovente, per ringraziare il club ed i tifosi dopo 4 anni di successi:

“Cari milanisti, ci tengo veramente a salutarvi prima di lasciare questa famiglia rossonera. In 4 anni ho sentito sempre il vostro calore, la generosità, soprattutto nei periodi difficili. Abbiamo condiviso la gioia che il calcio porta, vincendo lo Scudetto. Abbiamo creato e vissuto insieme periodi di felicità, lo ricorderemo per sempre. La vostra fede, passione hanno reso il Milan quello che è oggi e sarà per il futuro, non dimenticate mai he tutto quello che siamo è stato costruito sulle vostre spalle. Oggi il Milan è di nuovo forte e può crescere per competere con dignità e orgoglio. Grazie per il caloroso affetto, per la pazienza mostrata verso un inglese venuto all’improvviso come uno sconosciuto. Un regalo meraviglioso che mi avete fatto. Un grazie personale, con il cuore, per come mi avete sostenuto durante la malattia. Devo tanto a tutti voi, al club ed a questa città che mi ha letteralmente salvato la vita. D’ora in poi guarderà giocare il Milan come un tifoso innamorato, come uno di voi per sempre. Forza Milan”.

