Rebic, adesso è ufficiale: non andrà al Mondiale

Brutte notizie per l’attaccante del Milan Ante Rebic: pare che non ci sarà nel momento più importante della stagione.

Nelle ultime settimane Ante Rebic ha dimostrato di essere un calciatore ancora molto utile al Milan. Ha superato i momenti complicati e si sta ritagliando il giusto spazio.

Esterno d’attacco, seconda punta, centravanti. Rebic sa svariare su tutto il fronte d’attacco rossonero. Ma nonostante ciò il numero 12 del Milan ha ricevuto una brutta notizia.

Infatti oggi è arrivata l’ufficialità dei convocati della Croazia per il Mondiale 2022. Rebic, come nelle previsioni meno rosee, non farà parte della spedizione in Qatar.

I convocati della Croazia per i Mondiali: out Rebic e Brekalo

Rebic non giocherà il Mondiale 2022 che scatterà tra qualche settimana. L’attaccante classe ’93 è stato ancora snobbato dal c.t. croato Zlatko Dalic, che lo aveva epurato già tempo addietro.

Note le ruggini tra il tecnico e l’attaccante, reo di aver avuto in passato atteggiamenti non consoni, come critiche poco velate nei confronti di Dalic stesso. Qualcuno aveva sperato che le prestazioni recenti nel Milan, tra campionato e Champions League, potessero riportarlo in auge. Non sarà così: Rebic resterà a disposizione dei rossoneri e parteciperà al ritiro invernale a Dubai.

Invece il c.t. non cambia idea: Rebic è escluso dai 26 convocati per Qatar 2022, così come altri nomi forti del calcio croato. Non partiranno per la spedizione mondiale neanche l’ex Torino Brekalo (accostato anche al Milan) e il difensore Caleta-Car del Southampton.

Questa la lista della Croazia:

Portieri: Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid).

Difensori: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Juranovic (Celtic), Gvardiol (Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Erlic (Sassuolo), J. Sutalo (Dinamo).

Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (Salisburgo).

Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Petkovic (Dinamo Zagabria), Orsic (Dinamo Zagabria), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk).