Milan-Fiorentina, Terracciano fa arrabbiare i tifosi: nuove immagini | VIDEO

Le immagini relative a Terracciano stanno facendo il giro dei social network: il portiere della Fiorentina nel mirino dei tifosi. Ecco cosa è successo

Pietro Terracciano si è reso ancora una volta protagonista, in negativo, a San Siro. Il portiere della Fiorentina, come è successo lo scorso campionato, è diventato oggetto di discussione sui social da parte di un po’ tutte le tifoserie.

La scorsa stagione aveva sbagliato ad impostare, regalando di fatto il pallone a Rafael Leao che lo ha, poi, punito, portando il Milan in vantaggio. Un successo fondamentale per lo Scudetto.

Ieri l’episodio incriminato è arrivato in pieno recupero: uscita avventata di Terracciano, che non prende il pallone, rendendosi responsabile dell’autogol, decisivo, di Milenkovic.

Andando a rivedere l’azione, in molti, hanno recriminato per una carica da parte di Ante Rebić, che non c’è. L’errore dell’estremo difensore viola, invece, è davvero evidente. Non c’è alcun fallo, nonostante le proteste plateali dello stesso Terracciano.

Milan-Fiorentina, Terracciano nel mirino

L’atteggiamento del classe 1990 non è passato inosservato e i sui social i tifosi lo hanno evidenziato: come è possibile vedere dalle immagini, Terracciano prima alza la mano destra in segno di protesta, poi si porta, inspiegabilmente, la sinistra sul volto. Si getta così per terra, apparentemente dolorante. Immagini queste che stanno facendo il giro del web; l’estremo difensore, inevitabilmente, è così diventato bersaglio facile dei sostenitori rossoneri.