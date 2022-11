Vranckx, i tifosi lo acclamano: arriva un meritato riconoscimento

I tifosi del Milan da settimane chiedono che Pioli dia più spazio a Vranckx, che contro la Fiorentina è entrato bene in campo: la sua prova è stata premiata.

Una delle poche note liete della partita del Milan contro la Fiorentina, oltre ai 3 punti, è stata sicuramente la prestazione di Aster Vranckx. Subentrato al 76′ a Rade Krunic, si è reso protagonista di un finale di match positivo a San Siro.

Il centrocampista belga ha fatto alcune giocate interessanti ed è stato suo il cross dal quale è poi scaturito il rocambolesco autogol di Nikola Milenkovic. Il suo ingresso in campo ha inciso e lui è tra i pochi che si salvano della brutta prova dei campioni d’Italia contro la squadra di Vincenzo Italiano.

I tifosi rossoneri sui social network hanno sottolineato come Vranckx sia entrato bene contro la Fiorentina. Da tempo invocano un maggiore utilizzo da parte di Stefano Pioli, che finora gli ha concesso un minutaggio limitato. Vedremo se nel 2023 la situazione cambierà. Intanto il mediano arrivato in prestito dal Wolfsburg è stato votato come migliore in campo di Milan-Fiorentina. Un bel riconoscimento dopo l’ultima partita di campionato dell’anno.

Da ricordare che Vranckx è il capitano del Belgio Under 21, un giocatore molto promettente. In Germania non è riuscito a esplodere, ma ha un potenziale molto interessante e a Milano conta di dimostrare di meritarsi una maglia prestigiosa come quella rossonera. Il suo riscatto costa circa 12 milioni di euro, Paolo Maldini e Frederic Massara a fine stagione decideranno se esercitarlo o meno.