Maldini: “Rinnovo Leao? Volevamo chiudere prima del Mondiale, ma…”

Paolo Maldini, a margine della premiazione dei Globe Soccer Awards, ha rilasciato fondamentali dichiarazioni sui rinnovi di Bennacer e Leao…

Nella giornata di oggi Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati premiati per l’esemplare lavoro svolto al Milan nell’ultima stagione. I due rossoneri sono stati premiati nella tredicesima edizione dei Globe Soccer Awards come Migliori Dirigenti Sportivi dell’anno 2022. Un riconoscimento più che meritato, e che rende fiero tutto l’ambiente rossonero!

A margine dell’evento, Paolo Maldini è stato intervistato dai diversi giornalisti presenti. Il Direttore Tecnico non poteva non essere interrogato su un tema attuale e cruciale come quello dei rinnovi di contratto. Sappiamo bene che il Milan sta discutendo nella maniera più concreta possibile i prolungamenti contrattuali di Rafael Leao e Ismael Bennacer.

Se per l’algerino l’accordo sembra ormai trovato, quello del portoghese continua a risultare davvero molto complicato. Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha fatto una panoramica chiara delle due situazioni. Queste le sue parole: