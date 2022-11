Milan, scambio tutto francese: un nuovo centrocampista per Pioli

Il Milan potrebbe mettere in piedi uno scambio tra centrocampisti: il nuovo giocatore arriverebbe, ancora una volta, dal campionato francese, la Ligue 1

Si parla tanto di calciomercato in questi giorni. Difficilmente, però, il Milan vivrà un gennaio da protagonista: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lavorato tanto durante l’estate, portando a Milanello diversi giovani calciatori. In pochi hanno avuto il giusto spazio e cambiare, oggi, avrebbe davvero poco senso.

La dirigenza rossonera lavorerà comunque alle uscite e si farà trovare pronta in caso di opportunità. Sono due gli indiziati a lasciare il Milan, Yacine Adli e Tiemoué Bakayoko. Per l’ex Napoli l’avventura al Milan è praticamente finita: si proverà a chiudere il rapporto già a gennaio, in alternativa farà le valigie in estate.

Sono momenti di riflessioni per il giovane ex Bordeaux. Il Milan ha investito 10 milioni di euro ma lo spazio trovato è stato davvero poco. Può andar via in prestito, un’ipotesi questa che sta prendendo sempre più piede. Sarà lo stesso calciatore a scegliere.

Calciomercato Milan, via Adli: c’è il sostituto

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, una soluzione per Adli potrebbe essere rappresentata dal Lione. Il classe 2000 potrebbe essere la giusta carta per liberare Aouar già durante il calciomercato di gennaio. Ricordiamo che il 24enne, con un contratto in scadenza il prossimo giugno, è stato offerto ai rossoneri. Rappresenta dunque un’opportunità che il Milan potrebbe decidere di cogliere.