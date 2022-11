Supercoppa Italiana, Milan-Inter: ufficiali data, orario e canale tv

La Lega Serie A ha ufficializzato data, orario e info diretta TV per la partita Milan-Inter di Supercoppa Italiana.

Lo scorso campionato ha visto Milan e Inter sfidarsi fino all’ultima giornata per lo Scudetto, vinto poi dalla squadra di Stefano Pioli. Quest’ultima si è così guadagnata il diritto di contendersi la Supercoppa Italiana. Di fronte avrà ancora i nerazzurri, vincitori della scorsa edizione della Coppa Italia.

La Lega Serie A ha ufficializzato che il match valido per la EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023 si disputerà mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 20:00. Il teatro del nuovo derby di Milano sarà il King Fahd International Stadium di Riyadh (Arabia Saudita). Sarà Canale 5 a trasmettere in diretta tv la partita.

Supercoppa Italiana 2022/2023: regolamento su svolgimento, sostituzioni e lista

Il regolamento prevede che, in caso di risultato di parità nei 90 minuti, Milan e Inter dovranno disputare due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se la parità dovesse perdurare, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore per l’assegnazione del trofeo.

Per quanto riguarda le sostituzioni, ogni squadra dispone della possibilità di effettuare un massimo di cinque cambi, utilizzando al massimo tre interruzioni di gioco, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi. In caso di supplementari, sarà consentita una quarta interruzione e anche la possibilità di effettuare una sesta sostituzione.

Ogni società dovrà indicare nella lista da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e gli altri saranno designati come riserve.