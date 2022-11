Calciomercato Milan, l’Inter prepara il sorpasso: contatti avviati per l’attaccante

Il Milan rischia di essere anticipato dai rivali cittadini dell’Inter nella corsa al giovane attaccante, nel mirino di entrambi i club.

Molto spesso in passato gli obiettivi di mercato del Milan e quelli dell’Inter sono stati simili o praticamente identici. Non sono mancati infatti i cosiddetti derby di mercato tra le due rivali.

Un altro confronto diretto a colpi di trattative potrebbe scatenarsi in estate, quando le due squadre milanesi dovrebbero andare a caccia di un nuovo attaccante, più giovane e di prospettiva.

Il Milan vuole trovare un centravanti meno agé di Giroud e Ibrahimovic, l’Inter dovrà fare i conti con l’età non verde di Dzeko e i patemi di Lukaku.

Okafor, è duello Milan-Inter: occhio alla mossa nerazzurra

Il nome che potrebbe accomunare i desideri di Milan e Inter arriva dall’Austria. Dove milita il giovane talento Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 che oggi ha esordito nei Mondiali 2022.

L’attaccante del Salisburgo è un calciatore tuttofare. Goleador, esterno, mezza punta. Sa variare su tutto il fronte dell’attacco e ha mostrato netti margini di miglioramento.

Il Milan lo ha inserito da tempo in una short list per il futuro, assieme ad altri giovani centravanti come Broja del Chelsea e Kudus dell’Ajax. Ma occhio al sorpasso dell’Inter.

Secondo Tuttosport il club nerazzurro avrebbe già preso contatti con Mario Gomez, attuale DS del Salisburgo, per valutare l’affare Okafor. Un tentativo concreto che potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Per caratteristiche ad oggi Okafor forse si sposerebbe meglio nel 3-5-2 dell’Inter di Inzaghi, come seconda punta. Ma nel Milan Pioli può trasformarlo in un vice-Leao a tutti gli effetti.