Milan, addio Ballo-Toure: il sostituto dalla Serie A

Addio a Ballo-Toure, il vide Theo Hernandez arriva dalla Serie A. Ecco chi può prendere il posto del nazionale senegalese: il punto

Il calciomercato di gennaio si avvicina e anche il Milan è pronto a cogliere le occasioni che si presenteranno. Non ci si aspetta grandissime operazioni ma affari di contorno con le quali migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

In questi giorni si è tornato a parlare della possibilità di cedere Fode Ballo-Toure. Il terzino mancino, autore di un gol importante contro l‘Empoli, ha mercato in Turchia, Inghilterra e Francia. Un suo addio, se dovesse arrivare un’offerta superiore ai cinque milioni di euro non può certamente essere esclusiva una sua partenza.

Se l’addio dovesse concretizzarsi, il Milan verosimilmente deciderà di pescare in Serie A per acquistare un vice Theo Hernandez. Da tempo sul taccuino di Maldini e Massara c’è il nome di Parisi ma il prezzo si è alzato e si guarda anche ad altri profili

Calciomercato Milan, addio Ballo-Toure: due nomi per sostituirlo

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha fatto il punto della situazione: “Ballo Toure può essere ceduto. Ecco perché il Milan sta guardando al mercato italiano, senza pensare al costosissimo Parisi, per il quale l’Empoli chiede più di 10 milioni, ecco che nei radar ci sono Valeri, contratto in scadenza nel 2024 con la Cremonese, che non verrà rinnovato. In alternativa c’è Antonino Gallo del Lecce, 22enne che migliorato partita dopo partita. Per fisico e tecnica ha i requisiti giusti”.