Belgio-Marocco, un super Ziyech mette tutti d’accordo: “Maldini, prendilo!” – VIDEO

Prestazione superlativa di Hakim Ziyech in Belgio-Marocco. L’esterno offensivo è stato decisivo con un assist magistrale sul finale!

Belgio-Marocco, gara valevole per la seconda giornata dei gironi Mondiali, è stata una vera sorpresa. La nazionale africana ha battuto 2-0 i Diavoli Rossi, lasciando a bocca aperta gli spettatori in Qatar e tutti quelli piazzati davanti alla tv. Un risultato sul quale pochissimi avrebbero scommesso. Eppure, Ziyech, Mazraoui & Co hanno dato prova di una grande prestazione.

Il risultato parla chiaro: il Marocco è stata la squadra in campo che più ha voluto la vittoria, e che ha attaccato in maniera ordinata la porta avversaria. Niente da fare per Courtois, attualmente miglior portiere al mondo, che ha subito due gol di pregevole fattura. Il primo di Sabiri su calcio di punizione sorprendente, il secondo porta la firma di Aboukhlal. La rete che ha chiuso i giochi è arrivata nel finale di partita, grande protagonista Hakim Ziyech! Un assist quello del marocchino che è valso quanto il gol segnato dal compagno.

Giocata micidiale quella del fantasista del Chelsea, che ai Mondiali sta riscattando il lungo periodo in ombra a Londra. Le sue buone prestazioni in Qatar stanno sicuramente facendo vacillare Paolo Maldini. Per la maggioranza delle fonti, gennaio sarà il momento giusto per il trasferimento di Hakim nella Milano rossonera. Bisogna sciogliere qualche piccolo nodo economico, ma le possibilità sono sempre maggiori.

Giorni fa dalla Spagna è arrivata notizia di alcuni emissari mandati in Qatar da Maldini per osservare le prestazioni di Ziyech. Oggi arriveranno sicuramente report positivi al Direttore Tecnico del Milan, che si spera possa accontentare il sogno di migliaia di tifosi a gennaio. In attesa del calciomercato invernale, godiamoci la bellissima giocata di Ziyech che ha portato al 2-0 del Marocco contro il Belgio: