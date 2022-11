“Ziyech al Milan, la verità sull’affare”: la rivelazione del giornalista

Ultimi aggiornamenti sull’ipotesi di vedere Ziyech al Milan: per adesso la trattativa non è ancora decollata.

Non è chiaro se nel mercato di gennaio Paolo Maldini e Frederic Massara interverranno per portare uno o più rinforzi a Milanello. Oggi la squadra è numericamente a posto. Anzi, è più probabile che ci siano delle operazioni in uscita. Gli indiziati a partire sono Tiemoué Bakayoko e Yacine Adli.

Il mediano francese è completamente fuori dai piani di Stefano Pioli, avrebbe dovuto partire già in estate ma non è stata trovata una soluzione. Il suo cartellino appartiene al Chelsea, che per interrompere il prestito al Milan pretende che un’altra squadra subentri accollandosi l’ingaggio del giocatore. Per quanto riguarda l’ex trequartista del Bordeaux, invece, l’idea è quella di mandarlo in prestito per giocare con continuità.

In entrata, i tifosi sognano l’arrivo di un nuovo esterno destro offensivo e il nome più gettonato è quello di Hakim Ziyech. Non essendo al centro del progetto del Chelsea, il 29enne marocchino può lasciare Londra a gennaio.

Calciomercato Milan, le ultime news su Ziyech

Il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo Twitter scrive: “Hakim Ziyech al Milan, l’affare non scotta. Ad oggi, il club ha altre priorità e non crede che sia una pista praticabile. Ci aggiorneremo“.

Insomma, al momento, non c’è nulla di concreto. La società rossonera non ha avviato nessuna trattativa per assicurarsi l’ex stella dell’Ajax, che molte fonti giornalistiche danno come prendibile con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non è escluso ancora che il Milan faccia una mossa nelle prossime settimane, ma per adesso non si sta muovendo nulla.

Da considerare che Stefano Pioli ha già due esterni destri offensivi, Alexis Saelemaekers e Junior Messias, pertanto è difficile pensare che venga preso un terzo senza cedere uno dei due. Ziyech non è vicino al trasferimento in rossonero, ad oggi. Vedremo se cambierà qualcosa dopo il Mondiale in Qatar.