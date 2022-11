Milan, Tonali incontra i tifosi: quando e dove è l’appuntamento

La società rossonera ha organizzato un nuovo un nuovo incontri con i tifosi e stavolta il protagonista sarà il centrocampista

In questo momento di pausa per i campionati il Milan ne approfitta per dare una nuova occasione ai tifosi rossoneri di incontrare un loro beniamino, e stavolta si tratta di Sandro Tonali. Lo ha reso noto proprio il club sul proprio sito ufficiale.

Il centrocampista incontrerà i sostenitori del Diavolo al Casa Milan Store e alcuni posti sono riservabili con il programma PUMA RE:JERSEY. L’incontro è in programma martedì 6 dicembre alle ore 15:00. I primi 50 tifosi che si presenteranno sul luogo avranno la possibilità di incontrare il numero 8 e di farsi autografare i loro prodotti ufficiali preferiti. I biglietti saranno distribuiti all’ingresso dello Store martedì stesso, a partire dalle ore 10:00.

Per poter partecipare all’incontro sarà obbligatorio l’uso di una mascherina FFP2. Inoltre sono appunto riservati altri 20 posti a coloro che, a partire da oggi e fino ad esaurimento posti, parteciperanno al programma PUMA RE:JERSEY. Per parteciparvi basta recarsi al Casa Milan Store e riciclare un proprio vecchio indumento, che verrà utilizzato per la produzione di nuove maglie. Saranno accettati i capi di qualsiasi brand, purché lavati e composti al 100% di poliestere.

Si tratta di un ennesimo incontro organizzato dall’AC Milan per unire tifosi e calciatori, dopo quelli dei mesi scorsi con Yacine Adli, Junior Messias e Theo Hernandez.