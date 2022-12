Giroud, l’annuncio fa impazzire i tifosi: il futuro è già scritto

Dopo il successo negli ottavi di finale per Giroud, la moglie ha rilasciato importanti dichiarazioni a Le Figaro. Che descrizione del marito calciatore!

Olivier Giroud sembra non volersi più fermare. Nonostante i 36 anni, sta vivendo un momento magico della sua carriera, sia al Milan che con la sua Francia.

L’ultimo grande traguardo lo ha raggiunto pochi giorni fa mettendo a segno la sua 52esima rete con la maglia dei Les Blues, diventando così il marcatore più prolifico della storia della Francia. Ha superato Thierry Henry (51), e potrà fare ancora meglio dato che a breve ci saranno i quarti di finale dei Mondiali da disputare.

Giorud, l’età non conta

I Mondiali stanno regalando ad Olivier la possibilità di dimostrare a tutto il mondo di che pasta è fatto e quanto può dare ancora al calcio. Al Milan, in Italia, si sa bene che l’attaccante francese è ancora assolutamente decisivo. L’anno dello Scudetto è stato meraviglioso per lui, e in quello corrente si è ritagliato un ruolo ancor più di rilievo.

Eppure, quando è arrivato in rossonero è stato sommerso dalle critiche e dai pregiudizi. In molti hanno pensato che Giroud fosse un calciatore finito, con poco da dire data l’età avanzata. In soli due anni ha dimostrato di essere ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione, e non a caso il Milan è pronto a discutere il rinnovo una volta che questo avrà fatto ritorno dai Mondiali.

La scelta di Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli è stata ripagata. La dirigenza ha in mente il prolungamento del contratto di Oli per un altro anno. Poi si vedrà! Ma la sensazione è che il francese possa seguire le orme del compagno rossonero Zlatan Ibrahimovic, uno che a 41 anni non vuole ancora sentirne di fermarsi.

E lo ha confermato anche Jennifer, la moglie di Giroud!

La moglie di Giroud: “Una Chef in casa cura le sue diete”

Jennifer è stata intervistata dal media francese Le Figaro dopo il successo della Francia contro la Polonia negli ottavi di finale dei Mondiali, partita in cui il marito Giroud è stato decisivo con la rete che gli ha permesso di battere il record di Henry. La donna è convinta che Olivier può dare ancora tanto, tantissimo, nonostante sia avanti con l’età. Insomma, potrebbe seguire un percorso simile a quello di Zlatan.

“Dopo 19 anni di vita insieme Olivier mi impressiona per la sua resilienza: ha una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché è attento a tutto. Abbiamo anche una chef in casa che cura le sue diete. In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui invece non si sente mai appagato. Farà come Zlatan Ibrahimoivic e giocherà fino a 40 anni: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui” ha dichiarato lady Giroud.

E sono i fatti e il campo a parlare, e non è difficile pensare che Olivier possa continuare per ancora qualche anno. Gol, giocate, passaggi chiave e un dialogo con la squadra stupefacente. La moglie ha detto tutto: il fisico lo accompagna, anche grazie alla cura e all’attenzione che ci mette. Ma è la forza di volontà il motore più forte, e questo motore Giroud lo tiene sempre acceso, senza alcuna intenzione di spegnerlo.