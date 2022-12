Giornata speciale per Ibrahimovic, lo ha fatto oggi: “Ho un nuovo amico” (FOTO)

Il famoso attore ha ringraziato sui social l’attaccante per la grande disponibilità e ne ha sottolineato anche le doti umane

Nel giorno in cui il Milan torna in campo e vince contro il Lumezzane, c’è un rossonero che invece al momento è impegnato altrove e in un’altra sfida. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, che deve ancora recuperare dall’infortunio.

L’attaccante infatti oggi è stato occupato in un’esperienza particolare e insolita per lui, ovvero su un set cinematografico. Dopo il film Asterix & Obelix: il Regno di Mezzo, il 41enne ha concesso il suo volto anche per una serie tv italiana, ovvero Vita da Carlo con protagonista il noto attore Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Nel cast sono presenti nomi noti come quelli di Maria De Filippi e Gabriele Muccino, oltre ad attori del calibro di Max Tortora e Claudia Gerini. La serie è arrivata alla seconda stagione e Ibrahimovic ha deciso di accettare la richiesta di Verdone di apparire nella sua fiction. Ecco quindi che in questa giornata si è recato dove si giravano le riprese per fare la sua ‘parte’.

Verdone ringrazia Ibra per la partecipazione

L’attore romano celebrato questo incontro con un post condiviso sui propri profili social Facebook e Instagram, nel quale ha mostrato una foto assieme all’attaccante svedese, sottolineando la sua grande disponibilità ed umiltà. La didascalia infatti recita anche: “Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto”.

Verdone ne ha approfittato anche per ringraziare Ibra per aver detto subito sì alla sua proposta: “Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti…”. Sui social è arrivato anche il post simpatico da parte del cantante Sangiovanni, che ha postato sul suo profilo una foto con Verdone e Ibrahimovic, con tanto di didascalia “Dio e gli apostoli”. Ecco qui sotto il post dell’artista:

Ibrahimovic, intanto prosegue il recupero

Intanto Ibrahimovic sta continuando il lavoro per recuperare e rientrare in campo quanto prima. Anche lui è tornato ad allenarsi a Milanello da qualche giorno e sabato partirà con la squadra alla volta di Dubai, dove finalmente testerà le sue condizioni, magari nelle sfide della tournée contro Arsenal e Liverpool, ma è ancora presto per dirlo.

Saranno molto importanti le risposte che darà in queste settimane, per capire con esattezza quando sarà pronto per tornare a calcare il rettangolo verde. Dall’intervento dello scorso maggio, post scudetto, tutto è andato come previsto. Ora Ibra, dopo aver ricaricato le batterie anche dal punto di vista mentale, è pronto a tornare a stupire ancora una volta il mondo del calcio, a 41 anni suonati.