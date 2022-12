Milan, ha 14 anni ed è un fenomeno: si allena già con la Primavera

Il Milan continua a puntare forte sui propri giovani. In particolare sul baby fenomeno classe 2008 di cui si sta parlando moltissimo. Promosso e sotto età, è già pronto per il grande salto.

Il Milan è uno dei club che storicamente sa lanciare, al momento giusto, i giovani grandi talenti del proprio settore giovanile. Una tradizione storica quella del vivaio di Milanello, che ha visto esordire e crescere futuri campioni di ogni generazione.

Basti pensare a Franco Baresi, Paolo Maldini, Demetrio Albertini, fino ai più recenti Gigio Donnarumma e Davide Calabria. Insomma molto spesso dai ranghi di Milanello sono fuoriusciti calciatori veri, che hanno disputato o che stanno vivendo carriere importanti.

Proprio per quanto riguarda il lancio di giovani interessanti e dal futuro assicurato, giunge una notizia positiva dalla Primavera del Milan. La squadra allenata da Ignazio Abate ha accolto da pochi giorni nei propri ranghi tre giocatori giovanissimi, sotto età ma pronti evidentemente per il salto in alto.

Si tratta di due ragazzi classe 2007, ovvero i quindicenni Mattia Liberali e Nirash Perera. Ma soprattutto del classe 2008 Francesco Camarda, un ragazzo di talento assoluto di cui in realtà si parla già da diverso tempo.

Camarda, macchina da gol a 14 anni: già promosso in Primavera

I più attenti al calcio giovanile sapranno certamente di chi stiamo parlando. Francesco Camarda, 14enne centravanti, giovanissimo ma allo stesso tempo con numeri già incredibili. Si è iniziato a parlare di questo gioiello scuola Milan già diversi mesi fa, per un motivo molto serio e concreto.

Camarda nella sua carriera nel vivaio, ovviamente nelle categorie più giovani, ha già messo a segno più di 400 gol. Numeri impressionanti per un ragazzo così in erba, che lo hanno portato ad essere il milanista Under-15 più seguito in circolazione. Ora è giunta anche la chiamata di Abate per la Primavera, dove comincerà a giocare sotto età ma con estremo merito.

Ovviamente il sogno di giocare in prima squadra è ancora piuttosto lontano, visto che a 14 anni è ancora troppo prematuro pensare per Camarda un debutto con i grandi. Ma intanto potrebbe fare le sue prime apparizioni nel campionato Primavera, dove militano ragazzi dai 17 ai 19 anni solitamente.

Camarda show anche in Nazionale

Non è un fenomeno che si esprime solo a Milanello e dintorni. Francesco Camarda ha fatto parlare di sé anche a livello nazionale, vista la sua apparizione shock nell’Italia Under 15 qualche mese fa.

Nel suo debutto in azzurro a novembre scorso, Camarda è riuscito a segnare addirittura una tripletta nel giro di 23 minuti contro la Lettonia. Un ingresso in campo devastante, con il primo gol messo a segno dopo pochissimi secondi, seguito poi da una traversa ed altre due realizzazioni. Il gol nel sangue per questo gioiello che il prossimo 10 marzo compirà 15 anni. Beata gioventù…