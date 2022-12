“Si è giratò”, Maignan esulta al gol di Giroud in aereo: è pazzo di gioia (VIDEO)

Il portiere si gusta la rete del suo compagno di squadra in diretta e scherza con il solito tormentone mostrando il gol dal cellulare

Il Milan ieri è partito alla volta di Dubai per continuare la fase di preparazione in vista della ripresa del campionato. Non saranno tutti presenti nella tournée araba, ma la squadra di Stefano Pioli intanto torna a mettersi in movimento.

Durante il volo, nel frattempo, si giocava l’importante quarto di finale dei Mondiali tra Inghilterra e Francia ed è stata l’occasione per un simpatico momento che ha visto coinvolto un protagonista rossonero. Ovviamente non ci si poteva perdere una partita così importante, nella quale tra l’altro erano protagonisti due compagni di squadra, ovvero Theo Hernandez e Olivier Giroud.

A seguire la sfida in diretta dall’aereo e con grande attenzione la sfida dal suo cellulare c’era Mike Maignan, che avrebbe dovuto esser a giocare quella partita, ma a causa dell’infortunio non è potuto partire per il Qatar. Il portiere seguiva la partita e tifava per la sua squadra, quando è impazzito di gioia al gol dell’1-2 siglato proprio da Giroud. L’estremo difensore è stato ripreso da un suo compagno mentre scherza e mostra il gol dal suo telefono esclamando “Si è giratò, Olì!“.

Dal video, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del Milan, si nota la felicità di Maignan, che sorride orgoglioso del gesto tecnico dell’attaccante e ne approfitta per tornare sul tormentone.

Giroud segna ancora: Francia avanti

La Francia alla fine si è imposta sull’Inghilterra proprio per 1-2, guadagnandosi pertanto l’accesso alla semifinale, che disputerà mercoledì 14 contro il sorprendente Marocco. Nell’altra semifinale invece daranno impegnate la Croazia di Luka Modric e l’Argentina di Leo Messi. Fuori il Portogallo di Rafa Leao, che chiude quindi l’esperienza e si prepara, dopo qualche giorno di pausa, a focalizzarsi nuovamente sul Milan. Rimangono in Qatar invece proprio Theo Hernandez e Giroud, con l’obiettivo di coronare il sogno e vincere il titolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Continua quindi il tormentone “Si è girato Giroud”, nato in occasione del derby contro l’Inter dello scorso anno, con la rete decisiva del francese in chiave scudetto. L’ex Chelsea continua a segnare e ha migliorare i suoi record e con la rete agli inglesi è arrivato a quota 53 gol con la maglia dei Blues. Nell’ultima partita aveva staccato Thierry Henry in cima alla classifica all times dei marcatori della nazionale transalpina, ma questo traguardo non sembra averlo appagato.