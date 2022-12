Milan, una rivale si rinforza: colpo in prestito, accordo trovato

Una rivale del Milan nella corsa Scudetto si rinforza: accordo raggiunto per un colpo in entrata nel mercato di gennaio.

Paolo Maldini e Frederic Massara non sembrano avere in cantiere acquisti per il mercato invernale. Hanno altri piani e tra questi rientra la partenza di Tiemoué Bakayoko, completamente fuori dal progetto di Stefano Pioli e il cui prestito scade a giugno.

I tifosi sognano un rinforzo, magari un esterno destro offensivo, però in questo momento la squadra è numericamente completa e solo cedendo ci sarebbe la possibilità di intervenire in entrata. Ad oggi, non c’è la sensazione che il Milan possa fare investimenti a gennaio 2023.

Al massimo, può esserci qualche operazione “minore” riguardante dei giovani. Poco meno di un anno fa arrivò Marko Lazetic dalla Serbia, non va escluso che possa arrivare qualche altro talento che per l’immediato possa rappresentare un innesto per la Primavera di Ignazio Abate.

Calciomercato Milan, il Napoli chiude per un terzino

Se il Milan in questo momento appare fermo sul mercato in entrata, lo stesso non si può dire del Napoli. La capolista della Serie A sta lavorando per migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. In queste ore ha praticamente chiuso per un colpo.

Il Corriere dello Sport scrive che il club campano ha raggiunto un accordo per l’arrivo di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Il 30enne polacco ritroverà il connazionale Piotr Zielinski. A Genova finirà in prestito secco il 22enne Alessandro Zanoli, che avrà l’occasione di giocare con più continuità e di fare esperienza.

Bereszynski è arrivato in Italia nel gennaio 2017 e conosce molto bene la Serie A, può essere un innesto utile a Spalletti nelle rotazioni. È anche nel giro della nazionale maggiore della Polonia e ha preso parte all’ultimo Mondiale in Qatar, quindi è un giocatore esperto.

Il Napoli dovrebbe far rientrare proprio dalla Sampdoria il portiere Nikita Contini, che si era trasferito in Liguria in prestito e ha giocato solo una partita di Coppa Italia contro l’Ascoli. Farà il terzo dietro ad Alex Meret e Salvatore Sirigu. Da capire se gli azzurri faranno anche altri affari in entrata a gennaio 2023.