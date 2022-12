Milan, sorpresa a Dubai: arriva una visita inaspettata

Novità inattesa dal ritiro in Arabia per i rossoneri: in giornata odierna a trovare la squadra è arrivato anche un ex calciatore

Il Milan continua a lavorare nel ritiro a Dubai per non farsi trovare impreparato in vista della ripresa dei match ufficiali e della seconda parte di stagione. Gli obiettivi da raggiungere sono tanti e molto importanti e bisogna arrivarci al massimo.

Intanto oggi la squadra rossonera ha ricevuto una visita inaspettata da parte di un ex calciatore, che ha appeso gli scarpini al chiodo solamente un anno. Si tratta di un ospite curioso nel ritiro a Dubai perché non si tratta di un ex rossonero, bensì di un ex Roma e Juventus. Stamo Parlando del marocchino Mehdi Benatia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, attraverso l’inviato Peppe Di Stefano, l’ormai ex difensore è apparso nel ritiro rossonero per salutare tutte le componenti del club di via Aldo Rossi. Il giocatore ha intrattenuto anche una lunga chiacchierata a bordocampo con il suo vecchio compagno di squadra ai tempi della Capitale, Alessandro Florenzi, ma anche con Frederic Massara.

Benatia è arrivato in Serie A con la maglia dell’Udinese, che lo ha prelevato ai francesi del Clermont Foot. Dai friulani è poi passato alla Roma, dove ha fatto grandi cose con l’allenatore Rudi Garcia, prima di trasferirsi in Bundesliga al Bayern Monaco. In Germania ha vinto due campionati e una coppa nazionale. Nel 2016 ha fatto ritorno in Italia, a Torino nella Juventus di Massimiliano Allegri. Due campionati vinti anche lì, oltre alla Coppa Italia, nella cui finale è stato protagonista proprio contro il Milan, segnando anche una rete.

Milan, ultimo giorno a Dubai

Il Milan intanto sta per chiudere il ritiro a Dubai perché questo è stato l’ultimo giorno di allenamento negli Emirati Arabi. Prima dell’inizio della seduta pomeridiana, tutta la squadra si è riunita in mezzo al campo.

Questo perché Pioli ha chiamato tutti, giocatori e staff, per un breve discorso motivazionale. Anche questa notizia è stata data da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport 24. Erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan e Alessandro Florenzi. Quest’ultimo è tornato a correre sul campo e ormai è recuperato e potrebbe anche essere impiegato il 4 gennaio contro la Salernitana, ma questo si saprà fra qualche giorno.