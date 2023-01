Roma, tegola per Mourinho: infortunio e Milan a rischio

Brutta tegola per Josè Mourinho! L’allenatore portoghese ha visto infortunarsi il suo big durante il match contro il Bologna. Sensazioni negative in vista del Milan!

Si è tornati finalmente alla normalità! E per normalità si intende la riapertura della Serie A con tutte le emozioni e sensazioni che ne susseguono. La giornata l’ha aperta proprio il Milan, vincendo e convincendo all’Arechi contro la Salernitana. I rossoneri hanno riscattato col gioco le pessime e deludenti prestazioni delle recenti amichevoli internazionali. Il solito Leao ha aperto le danze e condotto un match lussuoso. Poi Tonali a chiudere i giochi. La squadra di Pioli avrebbe però potuto infliggere i rivali tante altre volte, ma un fantastico Ochoa, nuovo e blasonato acquisto granata, ne ha impedito la realizzazione.

Qualche brivido nel finale per i rossoneri, dopo che Bonazzoli ha accorciato le distanze intorno l’80′. Il Milan ha retto però bene, creandosi anche altre occasioni da gol. Il risultato ha comunque detto 1-2 in favore del Diavolo, che adesso conta cinque punti di distanza del Napoli capolista. Stasera andrà il scena il big match dei partenopei contro l’Inter, una gara che potrebbe cambiare un pò la situazione in classifica.

Ma il Milan deve innanzitutto pensare a sé stesso e al suo percorso. Come affermato più volte da Pioli, la rincorsa il Diavolo deve farla su di sè! Testa dunque alla prossima e vicina sfida contro la Roma, un big match da curare nel dettaglio. Intanto i giallorossi hanno giocato oggi la prima partita del nuovo anno. Infortunio pesante per Mourinho.

Tegola Roma, sostituito contro il Bologna

Nel pomeriggio sono andati in scena altri due match molto avvincenti. Le due romane Lazio e Roma hanno sfidato rispettivamente Lecce e Bologna. Nulla da fare per i biancocelesti, battuti 2-1 da un formidabile Lecce. Una vittoria che la dice bene ai rossoneri, con la squadra di Sarri adesso più lontana dal Milan in classifica!

Vittoria invece per la Roma di Mourinho. Un successo di misura, 1-0, grazie al rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini. I giallorossi raggiungono così il quarto posto, attualmente al pari di Lazio e Inter. Ma non soltanto buone notizie per la capitolina. Contro il Bologna, Mourinho ha perso un giocatore intorno al 10‘ del secondo tempo. Si è infatti infortunato Nicolò Zaniolo, sostituto al 60‘ da Abraham. Il centrocampista giallorosso ha subito una brutta botta al ginocchio.

Zaniolo, le condizioni

Non è ancora nota l’entità dell’infortunio di Nicolò Zaniolo al ginocchio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la reazione del giocatore non l’ha detta bene a Mourinho e a tutti i tifosi. Difatti, dopo la botta rimediata e il cambio, Nicolò ha avuto una dimostrazione di rabbia scalciando una bottiglietta d’acqua e correndo negli spogliatoi. E’ a rischio la sua presenza contro il Milan domenica prossima? Presto per fare valutazioni. Se dovesse mancare potrebbe dispiacere sia alla sua squadra ma anche al Milan stesso.

Sappiamo bene quanto il centrocampista azzurro sia un osservato speciale di Maldini e Massara, un profilo graditissimo alla dirigenza rossonera. Un peccato se dovesse mancare, sia dal punto di vista sportivo che del mercato!