Milan-Leao, è tutto vero: “Notizia meravigliosa”

Le ultime news legate a Rafael Leao. L’attaccante portoghese e il Milan sono sempre più vicini alla firma: ecco cosa sta succedendo. Il punto

Ogni giorno che passa l’ottimismo è sempre maggiore. In Casa Milan non si è mai smesso di avere fiducia per il rinnovo di Rafael Leao.

Paolo Maldini e Frederic Massara, anche pubblicamente, hanno fatto sempre capire di credere nel prolungamento dell’attaccante portoghese. Il giocatore d’altronde non ha mai nascoso di stare bene a Milano e di voler continuare a crescere con la maglia rossonera addosso.

La multa allo Sporting resta il problema maggiore da superare ma nei prossimi giorni si proverà a fa quadrare i conti. Nel capoluogo lombardo è atteso un faccia a faccia tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Leao per avvicinarsi alla fumata bianca.

Ottimismo crescente

Questi sono i giorni di Rafael Leao e tra i corridoi di via Aldo Rossi si respira un’aria positiva. Anche il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha voluto trasmettere tutto il proprio ottimismo in merito alla trattativa per il rinnovo di Leao:

“Tutti i giorni i dirigenti del Milan discutono con l’entourage di Leao. Tutti i dirigenti sanno che hanno un tesoro unico al mondo, non dico più come i ‘Girasoli’. Sono stato corretto perché Van Gogh ne ha dipinti dai nove agli undici, quindi vi dico che è un altro quadro la ‘Notte Stellata’. Il nostro Leao è un’opera d’arte. Il blasone e il brand de club non si può permettere di perdere un giocatore come il portoghese: ecco perché continuano ad esserci le trattative. Non sappiamo se ci sarà l’avvocato a Milano già la prossima settimana. La cifra è quella dai 6 ai 7 milioni di euro, con qualche bonus. Non si parla di cinque né di otto. Se mi chiedete come finisce la questione dei 19 milioni non ve lo so dire”.

Un no meraviglioso

“La notizia è che il Milan dice no – prosegue Carlo Pellegatti -, se ci fosse un’offerta da 90 milioni il Milan darebbe una risposta meravigliosa: “Non ci sediamo nemmeno”. La cifra deve essere ben più elevata perché l’abbiamo visto nel mercato inglese giocatori iper-pagati. Se Fernandez viene valutato 120 milioni, secondo voi Leao quanto vale? Leao è di un’altra categoria. Volete mettere il senso di stupore che regala Leao? Non voglio dire la cifra ma il Milan davanti a 90 milioni non si siede nemmeno. E’ una notizia importante che gratifica l’ambiente rossonero. E’ un invito a stare lontani. Se uno si vuole presentare con un’offerta indecente che il Milan purtroppo temo non penso possa rifiutare ma mi auguro che con le settimane voglia rifiutare. Bene, se Fernandez vale 120, fate voi il prezzo di Leao…”