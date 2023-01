Acerbi e Ciurria come Kessie e Calhanoglu: in Monza-Inter niente rigore (VIDEO)

Episodio arbitrale che fa discutere sui social nel match tra il Monza di Palladino e l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco cosa è successo

Non c’è tempo per respirare o per esultare. La Serie A, dopo esser scesa in campo lo scorso 4 gennaio, è tornata con la diciassettesima giornata: alle 15.00 la Fiorentina ha avuto la meglio del Sassuolo, alle 18.00, poi, la Juve si è imposta, ancora una volta, con il risultato di un a zero.

Corre forte, dunque, la squadra di Massimiliano Allegri che inevitabilmente metterà pressione al Milan, che domani sarà chiamato a giocare a San Siro, contro la Roma di José Mourinho.

I rossoneri di Stefano Pioli sfideranno i giallorossi conoscendo già il risultato di tutte le avversarie per lo Scudetto. Il Napoli, capolista, scenderà in campo alle 18.00 di domani e l’Inter lo sta facendo proprio in questo momento.

I nerazzurri dopo 45 minuti di gioco stanno battendo il Monza per 2 a 1. Un primo tempo ricco di emozioni, con i vice campioni d’Italia che l’hanno sbloccata subito con Darmian, al decimo minuto. Ai brianzoli sono, però, bastati pochi secondi per trovare il gol del pareggio. Al 22esimo la rete del 2 a 1, di Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un erroraccio di Mari.

Proteste brianzole

Nel derby lombardo, però, non manca l’episodio arbitrale che sta facendo discutere i tifosi. Un contatto in area di rigore tra Ciurria e Acerbi non convince molto i sostenitori brianzoli ma anche quelli milanisti.

Ecco il video

#MonzaInter non hanno dato il rigore😐… da Monza è tutto, buonanotte. pic.twitter.com/XNVD4qqpji — IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) January 7, 2023

Le immagini che vedono protagonisti l’attaccante del Monza e il difensore dell’Inter hanno ricordato quelle del penalty dato ai nerazzurri nel derby di Milano della scorsa stagione. In quella circostanza fu assegnata la massima punizione per un presunto fallo di Franck Kessie ai danni di Hakan Calhanoglu.