Gvardiol al Milan, poteva succedere: il retroscena

In passato Gvardiol poteva approdare in Italia, il Milan ci aveva pensato: adesso il suo futuro potrebbe essere in Premier League o Liga.

Josko Gvardiol si sta imponendo come uno dei migliori difensori d’Europa, non ci sono dubbi. Ha anche disputato un buon Mondiale con la sua Croazia, eliminata in semifinale dai campioni dell’Argentina nell’unica partita in cui il centrale non ha brillato.

Ha solo 20 anni, però sta già mostrando un livello di prestazioni impressionante. Il Lipsia, che lo ha prelevato dalla Dinamo Zagabria nel 2021 per 19 milioni di euro, ha fatto un vero affare. Oggi si ritrova in squadra un giocatore che vale molto di più.

Addirittura, si parla di un prezzo fissato a 100 milioni. Una cifra sicuramente esagerata, ma nel calcio moderno non bisogna più stupirsi di nulla. Certe valutazioni sono consuetudine, anche perché non mancano i club disposti a spendere somme di denaro spropositate.

Calciomercato Milan, Gvardiol poteva essere rossonero

Gvardiol oggi ha un prezzo così alto che è impossibile pensare di vederlo giocare in Serie A, dove non ci sono fatturati sufficienti per fare operazioni di questo tipo. Bisogna avere la bravura di arrivare a questi talenti prima che esplodano e diventino irraggiungibili.

In passato il Milan e altre squadre italiane avevano messo gli occhi sul difensore. Lo ha rivelato Vincenzo Cavaliere, agente di giocatori croati come Andrej Kramaric e Marko Livaja, a calciomercato.com: “L’avevano cercato Milan e Atalanta, ma l’approccio più serio è stato quello dell’Inter quando il ragazzo militava negli Allievi della Dinamo Zagabria. Il club croato non voleva venderlo e non se n’è fatto nulla“.

Gli scout di Milan, Atalanta e Inter non si erano fatti sfuggire un talento come quello di Gvardiol, però la Dinamo Zagabria ha sempre respinto le offerte prima di riuscire a valorizzarlo e a cederlo a una cifra abbastanza alta.

Futuro tra Premier League e Liga

Sicuramente Gvardiol non giocherà più nel Lipsia nella prossima stagione. In Premier League sono Chelsea e Manchester City le squadre maggiormente interessate, mentre nella Liga è il Real Madrid a volerlo fortemente.

Il centrale classe 2002 dovrà valutare la soluzione migliore per il suo futuro. Si tratta di tre grandi squadre e in ogni caso cascherebbe bene. Se scegliesse di andare al Real Madrid, ritroverebbe il capitano della nazionale croata Luka Modric. In realtà, deve ancora rinnovare il contratto in scadenza a giugno, però non sembrano esserci grossi dubbi sulla firma.

La permanenza di Modric essere importante per aiutare Gvardiol ad ambientarsi in Spagna. Al Chelsea, invece, c’è un altro connazionale: Mateo Kovacic. Anche l’ex Inter può avere un ruolo chiave a Londra.