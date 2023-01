Sky – Il Milan vuole comprare Brahim Diaz: le ultime

Il Milan è intenzionato a puntare su Brahim Diaz per il futuro: le ultime news di calciomercato da Di Marzio a Sky Sport.

Tra i giocatori rossoneri con un futuro incerto c’è sicuramente Brahim Diaz. Il suo prestito secco biennale scade a giugno 2023 e non è chiaro con quale maglia giocherà nella prossima stagione.

L’attuale numero 10 del Milan non ha avuto un rendimento sempre convincente. Le sue prestazioni sono state caratterizzate da alti e bassi. Il talento c’è e ci sono anche delle buonissime qualità, però il fantasista spagnolo non riesce ad essere continuo.

In questa stagione ha messo insieme 19 presenze impreziosite da 4 gol e 2 assist. In totale a Milano ha collezionato 98 presenze, 15 reti e 10 assist. Ha la fiducia di Stefano Pioli e della dirigenza, che credono molto in lui e si aspettano grandi cose nei prossimi mesi.

Calciomercato Milan, trattativa con il Real Madrid per Brahim Diaz

Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan nei prossimi giorni probabilmente avvierà i contatti con il Real Madrid per comprare Brahim Diaz. La scelta sembra essere stata ormai presa da parte del club rossonero.

C’è la volontà di acquisire a titolo definitivo il cartellino dell’ex Manchester City, per il quale i blancos spesero 17 milioni di euro nel gennaio del 2019. Evidentemente, Paolo Maldini e Frederic Massara ritengono che il giocatore possa rientrare nel progetto anche nei prossimi anni.

Da capire la posizione del Real Madrid, che per un prezzo gradito e magari garantendosi una percentuale su una eventuale futura rivendita potrebbe dare l’ok alla cessione definitiva. Non c’è la sensazione che il calciatore rientri nei piani di Carlo Ancelotti, anche se è possibile che l’allenatore italiano perda Marco Asensio al termine della stagione.

Quanto costa il cartellino di Brahim Diaz?

Il cartellino di Brahim Diaz dovrebbe avere una valutazione attorno ai 20 milioni. Questa potrebbe essere la somma giusta per assicurarsi il suo cartellino, anche se è probabile che il Real Madrid parta da una richiesta più alta. I blancos vogliono lucrare il più possibile da questa cessione, com’è normale che sia.

Maldini ha buoni rapporti con il club madrileno, però possono non bastare per finalizzare l’operazione alle sue condizioni. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto Pioli si godrà il suo attuale numero 10 almeno fino al termine della stagione.