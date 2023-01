Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, gara valevole per la 18esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18.00

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Lecce-Milan, anticipo delle 18.00 del sabato per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri devono assolutamente reagire dopo il pareggio beffardo contro la Roma e l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino.

La squadra di Stefano Pioli sta pagando le tante assenze e le poche possibilità di alternare i giocatori, ma gli alibi non servono a nulla in questo frangente. Il Napoli ieri ha travolto la Juventus e si è portato momentaneamente a +10, per cui se i rossoneri vogliono provare a tenere aperto il discorso scudetto devono assolutamente vincere.

Tre punti fondamentali questi per il Diavolo, che però non saranno per niente facili da portare a casa. I salentini sono reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite e hanno quindi dimostrato di essere in grandissima forma. La squadra di Marco Baroni sta andando bene ma è ancora nel pieno della lotta salvezza e non regalerà nulla.

Tonali squalificato, la scelta di Pioli

Non ci sarà Sandro Tonali. l’ex Brescia deve scontare un turno di squalifica e rientrerà nella prossima partita. A centrocampo Pioli ha dovuto quindi studiare la soluzione migliore per questa sfida.

Senza Tonali, il tecnico ha deciso di mettere Tommaso Pobega al fianco di Ismael Bennacer nei due davanti alla difesa. L’ex Torino era in ballottaggio con Aster Vranckx ma con questa scelta l’allenatore si è rassicurato maggior intraprendenza. In panchina tornano Kjaer e Origi, che hanno risolto i loro problemi e sono a disposizione. Il danese ha recuperato una forma accettabile e l’ex Liverpool ha smaltito l’affaticamento muscolare al flessore.

Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp. Bleve, Brancolini, Lemmens, Tuia, Gallo, Maleh, Askildsen, Bistrovic, Helgason, Listkowski, Oudin,Voelkerling, Ceesay, Banda. All.: Baroni.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomoti, Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp. Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Kjaer, Gabbia, Thiaw, Vranckx, Bakayoko, Adli, Messias, De Ketelaere, Origi, Lazetic. All.: Pioli.