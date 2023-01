Milan, la conferma di Tuttosport: vuole esserci in Supercoppa

Il quotidiano sportivo riporta novità cruciali sul rossonero e sulle sue condizioni. Ci sarà con la squadra a Riad. Ha un obiettivo!

Il Milan sfiderà oggi pomeriggio il Lecce in trasferta! Un solo obiettivo, la vittoria. Il Diavolo ha l’urgente necessità di riportarsi in carreggiata, fare punti, vincere, ritrovare motivazioni ed energie mentali. Dopo il pareggio contro la Roma e l’uscita dalla Coppa Italia non ci si possono permettere altri passi falsi. Anche perchè dopo la sfida ai pugliesi toccherà affrontare un match di altissimo prestigio.

Il 18 gennaio Milan ed Inter sono attese a Riad per affrontarsi nella finale di Supercoppa Italiana, un match fondamentale, che potrebbe rappresentare il primo trofeo stagionale, e al quale non si può arrivare demotivati e stanchi. La posta in gioco è davvero alta, in un periodo cruciale dell’anno. Stefano Pioli sta provando a recuperare i vari infortunati. Le tante assenze, ancora una volta, hanno pesato drasticamente.

La buona notizia riguarda il recupero totale di Divock Origi e Simon Kjaer, che quindi saranno disponibili per la gara odierna contro il Lecce e anche per la finale di Supercoppa. Soprattutto il rientro del belga fa tirare un sospiro di sollievo a Pioli e alla squadra. L’attacco era stato in totale affanno con il solo Olivier Giroud a reggerne l’intero peso. Ora il Mister ha una pedina in più e di ricambio. Ma non soltanto. Potrebbe esserci un altro fondamentale recupero in vista della Supercoppa.

Milan, la situazione infortuni

In casa Milan gli infortuni sono ormai diventati una costante. Inevitabilmente, le tante assenze condizionano in maniera netta la resa della squadra, che non può fare affidamento soltanto sugli undici titolari. E in un periodo di impegni così ravvicinati le energie non possono venire a mancare. I rientri di Origi e Kjaer rappresentano certamente una nota assai positiva, ma rimangono ancora diversi gli infortunati.

Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Alessandro Florenzi, Fodé Ballo-Touré Rade Krunic e Mike Maignan gli attuali indisponibili. Sappiamo bene che non si possono fare previsioni sui recuperi di Ibra e di Magic Mike. Diversa la situazione degli altri tre. Florenzi è atteso per gli inizi di febbraio sul campo, per Rebic e Krunic i tempi dovrebbero essere più stretti fortunatamente. Soprattutto per l’attaccante arrivano notizie confortanti.

Rebic, vuole esserci!

Ante Rebic è out per infortunio dal 30 dicembre 2022, quando ha rimediato una lesione all’adduttore della coscia sinistra nell’amichevole contro il PSV. La sua assenza si è sentita enormemente. Il croato potrebbe essere un giocatore chiave nel Milan e negli schemi di Pioli. Lo ha dimostrato più volte, peccato che questi guai fisici non lo lasciano in pace. Da inizio gennaio, Ante ha svolto il suo percorso personalizzato di riabilitazione, e da Tuttosport arriva una novità rassicurante.

L’ex Eintracht, infatti, è partito ieri con la squadra per Lecce, anche se indisponibile. E seguirà i compagni anche a Riad dove si disputerà la Supercoppa contro l’Inter. I rossoneri infatti partiranno per l’Arabia Saudita proprio da Lecce. L’obiettivo di Rebic è quello di continuare a lavorare questi giorni per tornare in gruppo ed essere a disposizione del suo allenatore per la prestigiosa finale. Ce la farà Ante?