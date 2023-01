Kessie, clamoroso ritorno | La conferma di Di Marzio: “Qualcosa c’è”

Le voci su un possibile dietrofront di Franck Kessie e del Barcellona cominciano ad avere dei picchi di realtà. Arriva la conferma anche da parte dell’esperto di calciomercato.

Rispetto allo scorso anno, il Milan neo scudettato è cambiato molto poco nella sua fisionomia. In particolar modo nei componenti della formazione titolare.

Pesa però, almeno in alcuni contesti, l’unica partenza dolorosa rispetto al 2021-2022. Ovvero quella di Franck Kessie, tuttocampista ivoriano che a fine stagione ha scelto di svincolarsi dal Milan per scadenza di contratto.

Oggi Kessie gioca nel Barcellona, ma la sua esperienza in blaugrana finora è stata tutto fuorché positiva. Solo 8 presenze in Liga spagnola per un totale di 244′ giocati, vale a dire una media di una mezz’ora a partita. Pochissimo per un calciatore che in Italia era considerato un vero e proprio crack.

Incredibile: si va verso uno scambio tra Barcellona e Inter

Nelle scorse settimane spesso si è vociferato di un possibile ritorno di Franck Kessie in Serie A. L’ex Milan sarebbe poco felice del suo ruolo marginale nel Barcellona e lo stesso club, che forse si aspettava caratteristiche diverse da lui, sarebbe orientato a valutare una cessione.

Persino i tifosi rossoneri, che sono ancora orfani di un mediano a tutto campo come era Kessie, spererebbero in un clamoroso ritorno immediato, un throw back che aiuterebbe la squadra di Pioli nella seconda parte di stagione.

Ma nelle ultime ore dalla Spagna è spuntata l’indiscrezione a sorpresa: il Barcellona e l’Inter starebbero dialogando per uno scambio alla pari che porterebbe Kessie in nerazzurro, in cambio di Marcelo Brozovic che andrebbe a giocare in Catalogna.

Una pazza idea che però trova anche delle conferme importanti dalle nostre parti. Ieri il cronista Gianluca Di Marzio ha fatto intendere come tale trattativa possa diventare presto realtà: “In Spagna ne parlano da giorni dello scambio Kessie-Brozovic. In realtà qualcosa c’è, nulla che si stia infiammando particolarmente, ma le due società ne stanno parlando davvero“.

Un colpo di scena di mercato che certamente lascerebbe di sasso il Milan ed i tifosi rossoneri. I quali, dopo Hakan Calhanoglu, vedrebbero un altro ex perno del loro centrocampo giocare con la maglia dell’Inter.

La situazione contrattuale di Kessie

Kessie, centrocampista classe ’96, ha firmato la scorsa estate un contratto con il Barcellona dopo essersi trasferito a parametro zero. L’ex Milan ha trovato l’accordo per un quadriennale fino al 30 giugno 2026.

Inoltre Kessie percepisce uno stipendio tutt’altro che leggero. 6,5 milioni netti di euro a stagione con tanto di clausola rescissoria fissata a 500 milioni di euro.

Lo scambio eventuale tra Kessie e Brozovic sulla carta accontenterebbe tutti: l’Inter avrebbe una mezzala di lusso (spostando Calhanoglu in regia) e il Barcellona si troverebbe il regista croato a disposizione, molto più adatto al gioco di Xavi rispetto all’ex rossonero.