Inter, non solo Kessie: assalto a un altro ex Milan

Non solo Kessie, l’Inter sta pensando anche a un altro ex Milan per rinforzarsi: si tratta di un nome abbastanza a sorpresa.

Da settimane si parla della possibilità che Franck Kessie faccia ritorno in Italia, visto che la sua esperienza al Barcellona non sta andando bene. La squadra che sta considerando la possibilità di ingaggiarlo è l’Inter.

Da alcuni giorni circolano ipotesi su un ipotetico scambio con Marcelo Brozovic, individuato dal Barça come buona alternativa a Sergio Busquets. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza e potrebbe proseguire la sua carriera negli Stati Uniti oppure in Arabia Saudita. Le richieste non gli mancano e il club blaugrana deve pensare a come sostituirlo.

Sicuramente non può essere Kessie il giocatore da mettere come perno centrale del centrocampo di Xavi. L’ivoriano gioca meglio in una mediana a due oppure come mezzala nello schieramento a tre. Probabilmente si troverebbe meglio con Simone Inzaghi a Milano e in generale in Serie A.

Calciomercato Inter, non solo Kessie: altro ex Milan nel mirino

Finora dall’entourage sono arrivate smentite su un possibile trasferimento, perché Kessie vorrebbe giocarsi le sue chance a Barcellona almeno fino a fine stagione. Però sappiamo benissimo che le situazioni possono cambiare rapidamente e le smentite contare poco.

A proposito di ex Milan, l’Inter ne avrebbe messo nel mirino un altro: Tiago Djalo. Lo ha rivelato l’agente Gabriele La Manna alla trasmissione Twitch TV PLAY: “All’Inter piace Tiago Djalo, lo seguono con attenzione. Per questioni di logica, il suo acquisto potrebbe essere legato a Skriniar“.

Milan Skriniar ha un contratto che scade a giugno 2023 e il club nerazzurro rischia di perderlo a parametro zero. Serve pensare a un sostituto e il difensore centrale portoghese può essere una soluzione. La Manna conclude: “Secondo me è il futuro della nazionale portoghese. Adesso il mercato di gennaio è fermo, se ne parla per giugno eventualmente“.

Djalo al Milan: esperienza breve

Djalò milita nel Lille dall’estate 2019, quando si trasferì in Italia proveniente dal Milan per circa 4 milioni di euro. Il club rossonero lo aveva prelevato dallo Sporting Lisbona nel gennaio di quell’anno per un milione e lo aveva impiegato solo nella Primavera.

Il 22enne portoghese è un titolare della squadra allenata da Paulo Fonseca. È cresciuto in questi mesi e non è un caso che l’Inter si sia interessata a lui. Vedremo se la dirigenza nerazzurra avvierà una trattativa per riportarlo a Milano.