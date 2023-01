ML – Theo Hernandez non convocato per Lazio-Milan: il motivo

Theo Hernandez non sarà presente in Lazio-Milan: il terzino rossonero è out per un infortunio.

Il Milan domani affronterà la Lazio e dovrà farlo senza Theo Hernandez. Si tratta di una perdita pesantissima per Stefano Pioli, che deve rinunciare a uno dei migliori giocatori della sua squadra.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, il terzino francese sarà assente a causa di un affaticamento muscolare. Per evitare rischi, è stato escluso in via precauzionale dalla lista dei convocati.

Il suo posto nel 4-2-3-1 di Pioli potrebbe essere presto da Sergino Dest, già adattato a sinistra dal mister in alcune occasioni. Sicuramente il terzini americano non dà le stesse garanzie di Theo Hernandez, però in questo momento non ci sono alternative. Il sostituto naturale dell’ex Real Madrid, ovvero Fodé Ballo-Touré, è a sua volta infortunato.

Theo Hernandez infortunato: i numeri stagionali

Il numero 19 rossonero non stava disputando delle grandi partite in questo 2023, ma rimane comunque un elemento fondamentale per il Milan. Ha caratteristiche molto importanti e doverci rinunciare può essere un grosso problema nell’impegnativo match contro la Lazio.

Theo Hernandez in questa stagione ha messo insieme 2 gol e 4 assist in 23 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Nelle sue giornate migliori è una vera spina nel fianco per le squadre avversarie, perché con la sua velocità e la sua fisicità sa creare grossi pericoli. Gli piace anche cercare la porta e in questi anni ha dimostrato di saper dare un discreto apporto a livello realizzativo.

Quello che gli impedisce di essere convocato in Lazio-Milan non è il primo infortunio muscolare stagionale. In Francia-Austria del 22 settembre aveva rimediato uno stiramento del lungo adduttore destro. Fu costretto a saltare le partite contro Empoli e Chelsea, tornando in tempo per affrontare e sconfiggere la Juventus a San Siro l’8 ottobre.