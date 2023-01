Maldini stizzito: “Fiducia in Pioli? Speravo di non sentire la domanda”

Maldini ha risposto in merito all’eventualità che la panchina di Pioli possa iniziare a scricchiolare dopo i recenti risultati negativi.

Il Milan sta sicuramente attraversando un momento molto complicato e la sconfitta per 4-0 contro la Lazio ne è l’ulteriore conferma. Dopo il KO in Supercoppa Italiana conto l’Inter, ci si aspettava una reazione e non c’è stata.

Non manca chi mette Stefano Pioli sul banco degli imputati, visto che quando prestazioni e risultati non ci sono per più partite è normale che l’allenatore subisca delle critiche. Ci sono diversi tifosi che iniziano ad avere dubbi sull’allenatore che ha riportato i rossoneri prima in Champions League e poi a vincere lo Scudetto.

Paolo Maldini ha parlato anche a Sky Sport nel post-partita di Lazio-Milan e gli è stato domandato se la fiducia in Pioli sia in intatta. Questa la sua risposta: “Domanda che speravo di non sentire, dopo quello che è stato fatto. Devo rispondere di sì. Abbiamo vinto uno Scudetto e siamo secondi. Rispetto le critiche, ma guardiamo i fatti“. Non c’è nessun dubbio sul mister. Anzi, trova sorprendente che gli venga chiesto se qualcosa sia cambiato.

Il direttore tecnico rossonero ha anche confermato che sul mercato non sono previsti investimenti particolari: “Le squadre si vogliono rinforzare, ma non ci sposteremo dalle nostre idee degli ultimi anni. Non vi aspettate acquisti tipo società inglesi o alcune italiane…“.

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile arrivo di Niccolò Zaniolo dalla Roma, ma ad oggi non sembrano esserci le condizioni per fare tale operazione. Il club giallorosso valuta il giocatore circa 35 milioni di euro e vuole una cessione a titolo definivo o un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni.