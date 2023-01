ML – Giroud vicino al rinnovo: i dettagli

Il giornalista ha fatto capire a chiare lettere che non ci sono più dubbi. Il rossonero rinnoverà col Milan! Cifre e dettagli dell’affare…

Il Milan è attualmente impegnato su più fronti. Se il campo e i risultati rappresentano la priorità, è anche vero che il lavoro dietro le quinte di Paolo Maldini e Frederic Massara è essenziale al buon rendimento del club. Il duo dirigenziale è indaffarato al momento, più di quanto ci si aspettasse. Difatti, la frase di Maldini sul fatto che il Milan non avrebbe fatto mercato questo inverno è risultata forse falsa. Ma non perchè il DT volesse mentire, bensì perchè le carte in tavola sono cambiate in maniera repentina.

L’esigenza di Nicolò Zaniolo di lasciare la Roma ha drizzato le antenne del club rossonero. E adesso si sta trattando in maniera serrata. Il club rossonero aveva l’intenzione di dare l’assalto all’azzurro la prossima estate, ma il fato ha voluto che le condizioni cambiassero già a gennaio. La possibilità è concreta di un arrivo del centrocampista a gennaio, ma tutto dipenderà dalla Roma e dal modo in cui si aprirà al Milan.

L’acquisto di Zaniolo non è il solo tema caldo in casa rossonera. Rimangono i rinnovi, con uno ormai vicinissimo. Anzi, certo!

Milan, situazione rinnovi: come stanno le cose

Rimangono Rafael Leao e Olivier Giroud i nomi nella lista dei rinnovi. Sappiamo bene che quello più spinoso è l’affare per il portoghese! Il Milan sembra non aver fretta, dato che scadrà nel 2024 il contratto di Rafa. In certe situazioni, però, la pazienza non sempre risulta benevola. Ciò che sappiamo è che il calciatore ha tutta l’intenzione di rimanere al Milan, la stessa che ha comunicato alla dirigenza. Ma gli ostacoli sono plurimi. Dalla doppia procura, al contenzioso con lo Sporting Lisbona, alla clausola rescissoria.

Le parti avrebbero dovuto incontrarsi venerdì scorso a Casa Milan. Un summit saltato, ma non per chissà quale motivo. Il confronto dovrebbe avvenire a breve, senza se e senza ma. L’altro rinnovo, invece, il Diavolo sembra ormai averlo portato a compimento. Le informazioni che la nostra redazione ha raccolto nelle ultime ore parlano chiaro.

Giroud, è fatta: c’è l’accordo

Non ci sono mai stati grossi dubbi al fatto che Olivier Giroud avrebbe rinnovato il suo contratto col Milan. Lo ha dichiarato lui stesso oggi, affermando a Canal Plus che sta anche ragionando sulla possibilità chiudere la sua carriera nella Milano rossonera. Certo, quella frase sull’alternativa statunitense ha un pò preoccupato l’ambiente, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il prolungamento di contratto di Olivier Giroud è cosa quasi fatta.

Il giocatore ha dato la sua parola al club sul rinnovo! A riportare i dettagli del nuovo accordo è Manuele Baiocchini di Sky Sport. Secondo il giornalista, Oli rinnoverà il suo accordo per un altro anno – sino al 2024 dunque – e alla stessa cifra percepita attualmente. Nessun aumento dell’ingaggio dunque. Giroud sarà ancora rossonero, con la firma sul nuovo contratto che arriverà nei primi giorni di febbraio.

A dimostrazione che chi vuole il Milan se lo tiene stretto senza troppi fronzoli e pretese!