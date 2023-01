Dall’Inghilterra: “Il Milan sulle tracce di Cancelo”, i dettagli

Clamorosa rivelazione dalla stampa inglese. Il Milan è tra i club fortemente interessati al destino di Joao Cancelo, terzino del Manchester City di Pep Guardiola.

La speranza dei tifosi del Milan è che in futuro, con l’avvento della nuova proprietà RedBird Capital e la realizzazioni di alcuni progetti commerciali legati al brand, si possa tornare a sognare in grande.

Per farlo ovviamente i supporter chiedono rinforzi di primissimo piano al Milan. Non più soltanto i giovani talenti su cui da anni il club sta puntando, calciatori che, come detto da Paolo Maldini, sono ancora da costruire e lanciare.

Al momento il Milan continuerà a valutare colpi di prospettiva, o al massimo le occasioni che il calciomercato può portare da un momento all’altro, come la recente trattativa per Nicolò Zaniolo dalla Roma.

Cancelo riserva nel Manchester City, il Milan ci prova

L’ultima notizia, riguardante proprio una clamorosa occasione dalla Premier League, arriva dalla stampa inglese. Pare che il Milan sia sulle tracce di un calciatore di grande spessore che gioca in una big assoluta.

L’indiscrezione è stata lanciata dal tabloid The Sun, secondo cui ci sarebbe anche il Milan in corsa per Joao Cancelo. Ovvero il forte terzino portoghese del Manchester City, che però negli ultimi tempi non sembra godere della stima di Pep Guardiola.

Infatti, dopo il flop al Mondiale con il Portogallo, Cancelo ha ottenuto poco spazio anche in Premier. Basti pensare che nelle ultime 5 gare di campionato, Guardiola lo ha tenuto ben due volte per 90′ in panchina e contro il Chelsea lo ha sostituito all’intervallo, preferendogli come terzino sinistro un adattato come Aké.

Non da escludere secondo i media inglesi una cessione di Cancelo la prossima estate, per trovare maggiore spazio e fiducia altrove. Il Milan sarebbe tra le squadre pronte ad approfittare dell’occasione. Ma c’è prima da sbrogliare la questione economica: ad oggi il laterale viene valutato sui 60 milioni di euro e percepisce circa 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Cancelo, già due esperienze in Serie A

Un clamoroso arrivo di Joao Cancelo in Italia, con la maglia del Milan, rappresenterebbe la terza avventura in Serie A per il portoghese. Il quale infatti ha già giocato nell’Inter nella stagione 2017-2018, arrivato in prestito dal Valencia.

Poi l’anno successivo, nel 2018-2019, Cancelo fu ingaggiato dalla Juventus assieme al connazionale Cristiano Ronaldo per 40 milioni. Dopo aver vinto lo Scudetto fu ceduto al Manchester City, in un’operazione di scambio con Danilo.

Nato come terzino destro di spinta, Cancelo nel City di Guardiola si è trasformato anche in un’ottima alternativa sulla corsia di sinistra, ma è stato utilizzato persino come interno di centrocampo.