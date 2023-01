Milan, niente Zaniolo: “La proprietà preferisce un altro”, affare possibile

Il Corriere della Sera fa il punto del mercato in casa Milan. Maldini e Massara sembrano avere una preferenza tra i due giocatori! La scelta è vicina…

Nicolò Zaniolo rappresenta il grande sogno del mercato invernale dei rossoneri. Il Milan sta lavorando sodo pur di portare il talento 24enne a Milanello in questa fine di gennaio. Zaniolo è visto come il profilo giusto, sotto il punto di vista tecnico-tattico e caratteriale, per dare maggiore qualità alla trequarti di Stefano Pioli. Dietro la punta o esterno di destra, il giocatore potrebbe dare una grossa mano al Milan in questo periodo così deprimente!

Sappiamo bene che la trattativa è in corso, con la Roma che continua a fare muro alla proposta di Maldini e Massara. Ancora oggi, nessuna apertura di Tiago Pinto alla formula del prestito con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League. E in più le minacce inglesi continuano ad arrivare nella Capitale. Prima il Newcastle, poi il Leeds, oggi il Bournemouth. Offerte da più di 30 milioni di euro stanno mettendo in seria difficoltà la Roma, che dal suo canto accetterebbe senza troppi problemi. Ma c’è da fare i conti con la volontà di Zaniolo, l’unico che alla fine deciderà il suo futuro.

Il giocatore ha un unico obiettivo, quello di vestire la maglia del Milan quanto prima. Le condizioni personali sono già state concordate col club rossonero, ma senza il via libera della Roma l’affare non potrà andare in porto. E’ per questo che Paolo Maldini si è messo a valutare altri possibili profili. Due in particolare!

Calciomercato Milan, due alternative a Zaniolo

Nelle ultime ore ha creato tanto interesse la notizia di un contatto tra il Milan e il Newcastle per Allan Saint-Maximin. Sarebbe il francese la possibile alternativa di Zaniolo se l’affare con la Roma dovesse sfumare. Un talento di tutto rispetto, che vanta notevoli qualità in zona trequarti. Ala sinistra d’attacco principalmente, ma anche trequartista centrale e ala destra. Un profilo duttile e forte, che sta incuriosendo parecchio la dirigenza milanista.

A quanto pare, è stato il Newcastle a proporre il giocatore al Milan, con formula inclusa: prestito con diritto di riscatto a più di 30 milioni di euro. Il club rossonero non ha in mente un investimento così oneroso per l’estate, ma in attesa di un riscontro per l’affare Zaniolo sta valutando la possibilità.

Si dice, però, che tra i due litiganti il terzo gode. E c’è infatti un terzo profilo che secondo il Corriere della Sera è più probabile arrivi a Milanello. Di chi si tratta? E’ ritorno di fiamma!

Calciomercato, condizioni più agevoli per il giocatore

Stamane è stato rilanciato l’interesse del Milan per Hakim Ziyech, un vecchio pallino di Maldini e Massara. Il marocchino non è mai stato perso d’occhio dalla dirigenza rossonera, che nelle ultime pare aver riallacciato i contatti col Chelsea. I blues aprirebbero al prestito con diritto di riscatto (intorno i 35 milioni di euro), una condizione che assai andrebbe bene al Milan di RedBird. Difatti, come riportato da Monica Colombo de Il Corriere della Sera, Maldini è maggiormente intenzionato a puntare sul marocchino. I motivi sono plurimi.

Innanzitutto, con l’acquisto di Zaniolo il Milan rischierebbe di rinforzare sotto il punto di vista economico sia la Roma (a cui dovrebbe corrispondere 30 milioni di euro) che l’Inter, che gode di una percentuale del 15% sulla rivendita del calciatore. Entrambe dirette rivali per un posto in Champions League. Infine, tassello più importante, per Ziyech si tratterebbe di un prestito, per Zaniolo di un sicuro investimento per i prossimi quattro anni.

Questi sono i motivi, secondo la giornalista, per i quali non andrà in porto l’operazione con la Roma per Zaniolo. Più probabile l’acquisto di Ziyech!