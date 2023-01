Dalla Francia: “Rifiutata l’ultima offerta del Milan”. Affare rinviato

Dalla Francia arriva una notizia importante su un’offerta del Milan che è stata rifiutata: un giovane innesto può comunque arrivare in estate.

Paolo Maldini e Frederic Massara in questa sessione invernale del calciomercato hanno fatto un’unica operazione in entrata: l’acquisto di Devis Vasquez. Il 24enne portiere colombiano è arrivato dal Club Guaranì (Paraguay) a sorpresa. Si è detto determinato a prendersi il posto in rossonero, però è indietro nelle gerarchie.

Stefano Pioli sta continuando a dare fiducia a Ciprian Tatarusanu, che ha certamente più esperienza del nuovo arrivato e che sulla carta dà maggiori garanzie. Vero che il rumeno non sembra dare grande sicurezza al reparto difensivo, però non è neanche corretto addossargli le colpe per ogni gol evitabile preso dalla squadra.

Certamente l’infortunio di Mike Maignan sta pesando tantissimo nella stagione del Milan, che ha perso un grande portiere e un grande leader. Possibile un rientro a febbraio per i match di Champions League, però non vi è certezza. Paolo Scaroni lo ha annunciato ieri, ma vogliamo vedere per credere.

Calciomercato Milan, colpo dalla Francia rinviato

In questa finestra invernale del calciomercato il Milan ha provato a prendere anche un altro portiere, più in ottica futura che per il presente. Si tratta di Noah Raveyre, 17enne in forza al Saint Etienne e con un contratto in scadenza a giugno 2023.

🔄 L’ASSE a refusé la dernière offre de I’AC Milan pour Noah Raveyre. L’entourage du gardien souhaite désormais aller jusqu’au bout du contrat. Les Verts ne toucheront qu’une indemnité de formation. (@leprogres_asse) pic.twitter.com/3FnPbvStVE — Actu Sainté (@actusainte) January 27, 2023

Secondo quanto rivelato da Le Progres, il club francese ha rifiutato anche l’ultima offerta rossonera. Nonostante essa prevedesse alcuni bonus, il Saint Etienne continua a dire no. Probabile che Raveyre rimanga nell’attuale squadra fino al termine della stagione e poi parta a parametro zero.

Se il Milan decidesse di tesserare il giovane estremo difensore dal 1° luglio, dovrebbe versare solo un piccolo indennizzo per la sua formazione. Nelle settimane scorse dalla Francia era trapelata la richiesta di un milione di euro per la cessione del cartellino, ma Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero spendere meno.

Raveyre, solo una presenza nel Saint Etienne

Raveyre, che compirà 18 anni a giugno, finora ha collezionato solo una presenza nella prima squadra del Saint Etienne. Altre due le ha collezionate con la formazione B. Il club francese rischia di perderlo a titolo gratuito, quando invece potrebbe incassare qualcosa a gennaio.

Il Milan lo segue da un po’ di tempo ed è convinto del suo potenziale per il futuro. Se il suo arrivo non si dovesse concretizzare subito, è probabile che l’affare venga rinviato. Poi sarà interessante vedere, eventualmente, che scelta verrà fatta con lui. Possibile un prestito per farlo giocare con continuità.