ML – Milan, riecco Hernandez e Calabria: le ultime da Milanello

Le ultime sui due difensori, che ieri si sono allenati a parte. Il punto della situazione da Milanello, in vista della sfida contro il Sassuolo

Testa al Sassuolo. Il Milan di Stefano Pioli deve rialzare la testa contro i neroverdi. Non sono ammessi più passi falsi: il Napoli è scappato via, forse definitivamente. Tanti i 12 punti di distacco ma Tonali e compagni sono soprattutto chiamati a guardarsi alle spalle.

I rossoneri sono secondi a 38 punti, è vero, ma le inseguitrici hanno guadagnato terreno e ora sono lì alle calcagna. Lazio, Inter e Roma hanno solamente un punto di distacco e l’Atalanta è a tre. Va inoltre ricordato che la Juventus, senza la penalizzazione, sarebbe affiancata al Milan. Bisogna dunque correre e farlo velocemente.

Il Diavolo è tornato ad allenarsi in mattinata. Ieri era arrivata la buona notizia del ritorno in gruppo di Ballo-Toure. Oggi si aspettavano novità su Davide Calabria e Theo Hernandez, che avevano corso individualmente su uno dei campi di Milanello.

Pioli esulta

Stefano Pioli e tutti i tifosi rossoneri possono esultare: come appreso da MilanLive.it, entrambi i terzini in mattinata si sono allenati in gruppo e sono, dunque, pienamente recuperati.

La situazione infortunati in casa Milan rimane delicata. I rossoneri sperano di riavere per febbraio Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic. Nei prossimi giorni ne sapremo di più anche su Alessandro Florenzi che continua a lavorare a parte. Ma il ritorno di Davide Calabria e Theo Hernandez è certamente un’ottima notizia, in attesa di novità anche su Fikayo Tomori.

Le scelte verso il Sassuolo

Sia l’italiano che il francese dunque si candidano a giocare dal primo minuto contro il Sassuolo. Il Milan ha bisogno di certezze e appare difficile che Pioli rinunci ad uno dei suoi titolarissimi. Sergino Dest e Ballo-Toure si accomoderanno in panchina.

Il reparto difensivo verrà completato da Simon Kjaer, in vantaggio su Matteo Gabbia, e Pierre Klaulu. Tra i pali ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu, che nonostante qualche difficoltà, sarà ancora in porta, in attesa del ritorno di Mike Maignan.

Dal centrocampo in su sono attese novità. Non si tocca, chiaramente, Sandro Tonali: senza lo squalificato Ismael Bennacer, ci sarà Rade Krunic. Possibile, inoltre, lo schieramento anche di Tommaso Pobega, per rafforzare la mediana. Ha qualche possibilità di giocare dal primo minuto Charles De Ketelaere anche se Pioli appare indirizzato a puntare su Leao, Giroud e Saelemaekers. Queste sono ore di riflessioni, con Origi e Rebic, che stanno provando a far cambiare idea al mister.