Nicolò Zaniolo, l’agente è sicuro: “Resterà alla Roma”

Le ultime notizie sull’affare Zaniolo hanno deluso parecchio l’ambiente rossonero. Come appreso nella giornata di ieri, il Milan si è sottratto alla corsa al giocatore, non potendo e non volendo soddisfare le richieste della Roma. Ricordiamo infatti che i giallorossi avrebbero ceduto il giocatore in questo gennaio soltanto attraverso una formula che comportava l’acquisto a titolo definitivo.

E quindi la proposta di prestito con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League avanzata dal Milan non ha soddisfatto tali pretese. I due club, in realtà, discordavano anche sulle cifre dell’affare. Se la Roma pretendeva almeno 30 milioni di euro, il Diavolo non si sarebbe spinto oltre i 24 milioni complessivi. Questo matrimonio, almeno al momento, non s’ha da fare.

Chissà che negli ultimissimi giorni di mercato le cose non possano cambiare, anche perchè Zaniolo ha il solo grande desiderio di vestire la maglia rossonera. Al momento è rimasto solo il Bournemouth, unica pretendente concreta per il talento azzurro. Il club inglese, terzultimo nella classifica di Premier League, ha fatto un’offerta alla Roma di ben 30 milioni di euro più bonus. Tiago Pinto sarebbe ben lieto di accettare, ma c’è appunto il giocatore che sta facendo grosso muro.

Obiettivamente. Nicolò Zaniolo non ci vede un progetto adatto al suo futuro nel Bournemouth, un club che non parteciperà a nessuna Coppa Europea e che rischia anche la retrocessione in Championship. Ma se la Roma non dovesse vendere l’attaccante in questo gennaio, cosa ne farà di lui? Ha risposto a queste domande il noto agente.

Canovi: “Alla Roma non conviene”

Dario Canovi, il padre dei procuratori in Italia, è stato intervistato nella trasmissione Twitch di TV PLAY. All’agente sono stati chiesti dettagli in merito al futuro di Nicolò Zaniolo. Questo il suo parere: ” “Ho l’impressione che resterà a Roma. Il club vuole darlo via anche in prestito, ma ci dev’essere l’obbligo, ormai è chiaro. Milan e Tottenham non sembrano disposti a spendere la cifra richiesta, e altre big non ne vedo, quindi ho la sensazione che resterà a Roma”.

Ma Zaniolo, lo sappiamo, è ormai totalmente in rottura sia col club che con l’allenatore Mourinho. Verrà messo fuori rosa dalla Roma? Secondo Canovi non è una scelta che conviene ai giallorossi, e il motivo è chiaro: “Non converrebbe affatto alla Roma. Già in questo momento Zaniolo crede di valere più di quanto valga effettivamente e probabilmente anche la Roma lo valuta di più rispetto al suo valore effettivo. Metterlo fuori rosa significherebbe svalutarlo ancora e ancora”.

Ma cosa ne pensa Dario Canovi dello Zaniolo calciatore? Sicuramente si aspettava molto di più da lui: “Pensavo che sarebbe diventato un giocatore importante, da grandissima squadra, già in questi anni. Ad oggi non lo ha dimostrato ed è una complicazione grossa, lo dimostrano le offerte che arrivano, che sono da buon giocatore e non da campione”.