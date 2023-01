Leao e il Milan, la Gazzetta dello Sport risponde: “Tutto confermato”

Botta e risposta di fuoco tra il Milan e la Gazzetta dello Sport. Giallo sulla presunta rottura del club con Rafael Leao

Ultimo giorno di mercato particolarmente movimentato in casa Milan, cortesia ancora una volta di Rafael Leao e della difficile situazione legata al futuro del giocatore. Una giornata ricca di colpi di scena, con un “botta e risposta” tra parti in causa che complica la questione.

L’antefatto è ormai noto a tutti. Rafael Leao, in scadenza di contratto nel 2024 con i rossoneri, sta ormai da tempo discutendo un eventuale rinnovo con il Milan. La trattativa, però, con il passare delle settimane si è complicata sempre di più. Le prestazioni sempre crescenti di Leao hanno portato su di lui le attenzioni dei maggiori club d’Europa. Realtà con le quali è difficile competere per i club del nostro campionato, che devono far fronte a dei limiti economici non indifferenti. Una situazione che ha certamente complicato i piani di Maldini e Massara. L’accordo tra il Milan e l’entourage del giocatore per il prolungamento, insomma, fatica ad arrivare e la sfiducia cresce giorno dopo giorno.

La dura risposta del Milan: “Nessuna rottura con Leao”

La vera bomba, però, è arrivata questa mattina, quando sulla Gazzetta dello Sport le indiscrezioni hanno parlato di “rottura” tra il club e il giocatore. Alla base ci sarebbe la volontà da parte dell’entourage di Leao di abbassare a circa 70 milioni la clausola presente sull’attuale contratto. Proposta che ha indispettito il Milan e che avrebbe portato ad uno scontro e ad una brusca chiusura del dialogo tra le parti sul fronte prolungamento.

In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. pic.twitter.com/3B66oPdptu — AC Milan (@acmilan) January 31, 2023

Immediata la risposta del Milan, che con una nota diffusa tramite i suoi canali ufficiali ha smentito la ricostruzione fatta dal quotidiano. “In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leao Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leao non ha subito alcuna interruzione” si legge nella nota, che definisce la narrazione infondata e lesiva del club e del giocatore. Il Milan ha poi confermato il proseguimento delle trattative per il rinnovo con Leao.

La Gazzetta dello sport rincara la dose: “Confermata la nostra versione”

La questione, però, ha visto l’aggiunta di un nuovo tassello. Nel pomeriggio la Gazzetta dello Sport ha risposto al comunicato dei rossoneri non solo difendendo la propria posizione rispetto all’articolo uscito in mattinata ma rincarando la dose.

In merito all’articolo pubblicato oggi sul Milan e Leao, la Gazzetta dello Sport conferma quanto scritto: secondo chi cura gli interessi del giocatore la trattativa è in stallo da metà gennaio e, ad oggi, il problema della clausola non ha trovato soluzione. — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 31, 2023

“In merito all’articolo pubblicato oggi sul Milan e Leao, la Gazzetta dello Sport conferma quanto scritto” si legge nel messaggio social del quotidiano. La rosea conferma le indiscrezioni che arrivano dal fronte dell’entourage del giocatore. “Secondo chi cura gli interessi la trattativa è in stallo da metà gennaio” La clausola insomma sarebbe ancora un problema insormontabile. La querelle sulla situazione di Leao, insomma, sembra lontana dall’essere chiusa.