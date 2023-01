Zaniolo, l’agente è a Milano: spera ancora nel Milan | Nuova offerta?

Vigorelli, agente di Zaniolo, è a Milano: non è da escludere che nelle prossime ore possa concretizzarsi il trasferimento del giocatore.

Siamo arrivati all’ultimo giorno di questa finestra invernale del calciomercato e Nicolò Zaniolo è ancora un calciatore della Roma. Finora nessuna trattativa per la sua cessione è andata in porto.

Il club giallorosso aveva trovato l’accordo con il Bournemouth per 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla rivendita, ma lui non ha accettato la destinazione. La Premier League è un campionato che indubbiamente affascina, però approdare in una squadra che è in zona retrocessione non stimolava molto il giocatore.

Si era parlato anche del Tottenham, dove lavorano gli italiani Fabio Paratici e Antonio Conte, ma al momento sembra tutto bloccato. Ci sono stati pure rumors su Leeds United e Lipsia. Da capire se nelle prossime ore qualcosa si possa sbloccare.

Calciomercato Milan, l’agente di Zaniolo a Milano

La preferenza di Zaniolo è per il Milan, che ha formulato un’offerta ritenuta non soddisfacente dalla Roma. Oltre ad aver proposto meno soldi di altre concorrenti, il prestito avrebbe un obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, mentre i giallorossi vogliono garanzie sulla cessione definitiva del cartellino.

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, è in questo momento a Milano: difficile che possa riaccendersi qualche pista internazionale, perché l’operazione con l’estero è lunga da completare da un punto di vista burocratico.

Intanto Sportitalia rivela che Claudio Vigorelli, agente del calciatore, è a Milano. Complicato che si possa riaprire qualche trattativa per un trasferimento internazionale, visto che l’iter burocratico può risultare lungo e impedire l’effettiva operazione. La speranza è che si possa riaprire la pista Milan.

L’ex talento dell’Inter andrebbe a braccia aperte a Milanello da Stefano Pioli. Bisogna capire se Paolo Maldini e Frederic Massara in queste ore vorranno fare un altro tentativo, migliorando l’offerta presentata giorni fa. Senza un piccolo sforzo, sarà impossibile assicurarsi Zaniolo. A quest’ultimo rimanere a Roma non conviene, visto che ormai c’è rottura totale con l’ambiente.