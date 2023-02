Bakayoko, il presidente dell’Adana svela: “Stava per firmare, ma poi…”

Il presidente dell’Adana Demirspor ha risposto ad alcuni rumors sulla mancata firma di Bakayoko per il club turco.

La possibile partenza di Tiemouè Bakayoko è diventata una vera telenovela nelle scorse settimane. In alcuni momenti il trasferimento è sembrato davvero vicino, poi è sfumato tutto.

Il Milan sperava di riuscire a liberarsi del giocatore, dato che è completamente fuori dai piani di Stefano Pioli e non ha giocato neppure un minuto in questa stagione. La logica faceva pensare che lui stesso volesse favorire il passaggio in un’altra squadra, così da poter tornare ad avere minutaggio e rilanciare una carriera che vive una fase di stallo.

Le richieste non sono mancate, però non si è concretizzata nessuna trattativa. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia, un fattore che potrebbe aver complicato le cose sarebbe la richiesta del Chelsea al Milan di un indennizzo a titolo risarcitorio per l’interruzione anticipata del prestito. Anche se viene difficile pensare che un club che ha speso centinaia di milioni in questi mesi si impunti su una cosa del genere.

Calciomercato Milan, cessione Bakayoko: parla il presidente dell’Adana Demirspor

La squadra alla quale Bakayoko era più vicino è l’Adana Demirspor, allenata da Vincenzo Montella. Sul tavolo c’era una ricca offerta: contratto di tre anni a circa 3 milioni di euro annui. Uno stipendio superiore a quello percepito oggi a Milano.

Qualche settimana fa il giocatore sembrava essersi convinto a trasferirsi in Turchia, poi c’è stata una retromarcia. Il 3o gennaio c’è stato un nuovo assalto dell’Adana Demirspor e stavolta sembrava davvero tutto fatto. L’agente si era anche spinto a dichiarare che al 90% il trasferimento sarebbe andato in porto. Invece, niente da fare.

C’è chi ha insinuato che il francese abbia rinunciato per un problema legato alle strutture del club turco. Il presidente Murat Sankan è intervenuto sui social per fare chiarezza: “È falso che Bakayoko abbia rinunciato a firmare dopo aver visto le nostre strutture. Alle 2 è andato negli uffici del Milan per firmare. Mentre il Chelsea stava per rescindere il contratto e firmare con noi… Poi non sappiamo cosa sia successo lì, ma ha rinunciato a firmare“.

Bakayoko al Milan fino a fine stagione?

Sankan non sa spiegare cosa sia accaduto a un passo dalla firma di Bakayoko con l’Adana Demirspor. A Milliyet.com, fonte giornalistica turca alla quale ha anche raccontato i mancati arrivi di Hulk e Luis Suarez, ha comunque fatto un accenno a un problema della trattativa: “Il fratello di Bakayoko rende le cose difficili“.

Purtroppo il trasferimento dell’ex Monaco non è andato a buon fine. Anche se in Turchia e in qualche altro campionato la finestra del mercato è ancora aperta, la sensazione è che il centrocampista ormai resterà al Milan fino al termine della stagione. Poi scadrà il prestito dal Chelsea e a quel punto sarà una questione solo dei Blues.