Milan, colpo sfumato | L’agente rivela “Maldini ha atteso troppo”

L’agente ha confessato importanti retroscena sulla situazione di mercato del suo assistito. Il Milan ha perso tempo! Poteva andare diversamente…

Il mercato invernale del Milan è stato fallimentare! Nessun colpo messo a segno, se non quello del portiere colombiano Devis Vazquez. Di vero acquisto, in questo caso, non si può parlare. Prelevato per meno di 500 mila euro dal Club Guaranì, Devis è arrivato al Milan da assoluta riserva. Farà il terzo nelle gerarchie a partire dal prossimo anno. Non un rinforzo dunque per la stagione in corso!

Per il resto, le occasioni non sono di certo mancate, ma il club rossonero ha preferito rimanere nell’immobilità imposta dalla proprietà milanista. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano infatti a disposizione un budget di circa 5 milioni di euro, troppo poco per una squadra che ambisce a grandi risultati. Sono dunque saltate le varie trattative tentate, come quelle per Nicolò Zaniolo e per Dario Osorio.

E’ andata in fumo anche la cessione di Tiemouè Bakayoko, un vero esubero della rosa rossonera. Insomma, un disastro diranno i tifosi! Abbiamo visto anche sfumare altre piste che da tempo incuriosivano Maldini e Massara, come quella per il difensore passato ormai in Premier League. Sarà un rimpianto?

Spezia, ottima cessione in Premier League

Da diverso tempo si vociferava di un pre accordo stretto tra il Milan e lo Spezia per Jakub Kiwior, il talento polacco che in due stagioni ha dimostrato di meritare un palcoscenico ben più importante di quello ligure. Difensore centrale, ma anche terzino di sinistra o mediano di centrocampo. Jakub ha rappresentato il fiore all’occhiello della rosa spezzina. Il Milan, come accennato, lo aveva messo nel mirino mesi e mesi fa.

Maldini e Massara erano stregati da questo talento, e lo ritenevano perfetto per l’inserimento nel gruppo di Stefano Pioli. Giovane e di qualità, proprio come la politica d’acquisti rossonera vuole! Il pre accordo stretto con lo Spezia parlava di un’operazione complessiva di 18-20 milioni di euro. Insomma, il giocatore si era promesso al Diavolo.

Ma come ormai capita troppo spesso, il Milan ha perso troppo tempo, e si è fatto sfuggire un innesto per la sua difesa che sarebbe stato essenziale. A confermalo è stato l’agente di Kiwior. Clamorosi retroscena!

Kiwior, parla l’agente: “Lo sapete cosa succede quando…”

Sasha Baranov è l’agente di Jakub Kiwior. E’ stato lui a curare nel miglior modo possibile il trasferimento del suo assistito all’Arsenal nel mese di gennaio. Il difensore ha infatti scelto Londra, una meta al momento davvero ambiziosa e forte. I Gunners sono infatti primi nella classifica di Premier League, sopra di cinque punti al Manchester City. Grande scelta quindi quella di Kiwior di unirsi all’Arsenal!

Il polacco è stato acquistato per 25 milioni di euro complessivi. Una cifra non esagerata, e che altri club in Italia avrebbero potuto permettersi. La Serie A ha dunque perso un altro talento. Oltre al Milan, infatti, tutte le altre big italiane erano sul Kiwior. E’ stato l’agente Sasha Baranov a spiegare il perchè della partenza di Jakub per l’Inghilterra. Le sue parole a TV PLAY:

“In Italia tutte le società importanti tranne l’Inter hanno mostrato il loro interesse per Jakub: Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli per la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno però di cambiare la squadra a gennaio, avrebbero voluto portare il discorso all’estate. Alla Juventus sapete bene cosa è successo, e il Milan ha atteso troppo. Poi sapete cosa succede quando arrivano le squadre di Premier”.

Probabilmente, non era una priorità per il Milan acquistare un nuovo centrale a gennaio, ma in estate si dovrà per forza di cose cambiare obiettivo. Kiwior è ormai dell’Arsenal!