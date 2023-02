Rafael Leao, la miglior giocata del derby: bellissimo gesto a fine partita (VIDEO)

Dopo un derby scialbo e tutt’altro positivo da parte del Milan, Rafael Leao si è contraddistinto per un gesto che sicuramente dimostra il suo animo gentile.

Il Milan non riesce proprio ad uscire dal periodo di assoluta crisi. Chi si aspettava una reazione forte ieri nel derby contro l’Inter è rimasto ancor più deluso.

Farà certamente discutere a lungo la scelta di Stefano Pioli di cambiare modulo per il derby e consegnarsi di fatto all’Inter, con un atteggiamento difensivista e con un baricentro molto basso.

In particolare ha lasciato perplessi tutti la decisione di partire senza Rafael Leao in campo. L’attaccante portoghese è rimasto in panchina per quasi un’ora, visto che nel 3-5-2 pensato da Pioli non avrebbe avuto in teoria una collocazione tattica adeguata.

Rafa Leao e la maglia regalata al tifoso rossonero

Leao è stato messo in campo da Pioli soltanto al 55′ minuto, dopo un primo tempo in cui le sterzate e le scosse del portoghese sarebbero servite come il pane al Milan.

Purtroppo anche il 17 rossonero non vive un momento di grande forma, così come tutta la squadra. Qualche tentativo di accelerazione c’è stato, ma l’Inter si è difesa molto bene e ha evitato che Leao diventasse decisivo e determinante come nel derby di andata.

Ma il gesto più bello dell’intera serata rossonera lo ha realizzato proprio Rafa Leao. Dopo il fischio finale dell’arbitro Massa, il calciatore del Milan è stato protagonista di un atto davvero gentile e solidale.

Come si evince dal video qui sopra, Leao è stato colto mentre, a gara terminata, si recava verso gli spalti gremiti dai tifosi milanista per regalare la sua maglia ad un giovane supporter rossonero con disabilità. Sguardo corrucciato per Leao vista la deludente prestazione e la sconfitta, ma anima grande mostrata con questo piccolo gesto.

Come informano i cronisti di DAZN, Leao per regalare la sua maglia si è fatto tutto il campo di San Siro in solitaria, per poi tornarsene mestamente negli spogliatoi ad analizzare il k.o. di ieri. Un gesto che, si spera, possa comunque significare quanto l’ex Lille sia legato al Milan ed ai suoi tifosi e dunque sia ancora propenso a rinnovare il contratto tanto agognato.