Zaniolo al Galatasaray, il terremoto in Turchia blocca tutto: le ultime

La trattativa fra la Roma e il club turco ha subito uno stop momentaneo a causa del terremoto: gli aggiornamenti sulla situazione

Il mercato invernale è terminato per il 31 gennaio per i club italiani, che ora non possono più fare nulla in entrata, ma possono comunque cedere i calciatori dove il mercato è ancora aperto.

Per questo motivo sono ancora importanti per il destino di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, trattato negli ultimi giorni di gennaio anche dal Milan, potrebbe alla fine trovare una soluzione e lasciare la Capitale. Da qualche giorno si parla dell’ipotesi Galatasaray per lui, perché in Turchia il mercato chiuderà solo mercoledì 8 febbraio. Ieri sera però la trattativa si è accesa, con la proposta ufficiale del club e il sì di Zaniolo alla destinazione.

Il club giallorosso sta valutando la proposta e ha in programma un incontro con il Galatasaray per provare a trovare un accordo su cifra e formula. Fino a ieri sera la trattativa sembrava molto avviata, come confermato anche dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio, con tutte le parti desiderose di chiudere.

Incontro rimandato, ma c’è tempo fino all’8

Nella giornata di oggi c’è stato però un imprevisto, davvero inatteso, che ha bloccato momentaneamente i discorsi. La causa è il devastante terremoto che ha colpito la Turchi nella scorsa notte.

L’epicentro è stato in Siria ma la scossa è stata davvero potente (7.7 nella scala Richter) e l’intero Paese è stato messo in ginocchio. Inevitabilmente, anche il calcio ne ha subito le conseguenze perché tutti i campionati sono stati momentaneamente sospesi. Anche la trattativa fra Roma e Galatasaray ha quindi subito uno stop e l’incontro è stato rimandato.

La situazione, stando anche alle ultime immagini dalla Turchia, sembra destinata a tornare alla normalità a stretto giro di posta. Nel frattempo Zaniolo e il suo entourage attendono gli sviluppi della situazione.

Il Milan interessato?

La trattativa può interessare anche il Milan, perché in caso di mancato accordo e di permanenza in giallorosso, il club di via Aldo Rossi potrebbe tornare all’assalto la prossima estate. Maldini e Massara avevano sondato il terreno qualche settimana fa ma hanno deciso di non proseguire dopo aver ascoltato le richiese del ds dei lupacchiotti, Tiago Pinto. Nel caso in cui Zaniolo rimanesse nella Capitale, ci sarebbe dunque una nuova occasione tra sei mesi per il Milan, quando il classe ’99 sarà ormai a un anno dalla scadenza del suo contratto.