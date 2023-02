Arriva a Casa Milan: incontro e firma | Un altro rinnovo

Giornata importante per il Milan. Il club rossonero oggi incontrerà l’entourage del calciatore. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Ora è davvero tutto pronto. In giornata si terrà l’incontro tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore. Può essere il momento giusto per mettere nero su bianco.

Stiamo parlando di Olivier Giroud, del quale ormai si discute da giorni. Nelle ultime ore sono arrivate solo conferme: il summit che tutti sperano possa portare alla fumata bianca è in programma oggi.

Del francese e della volontà di proseguire con la maglia del Milan nessuno aveva mai dubitato. Il giocatore è uno dei leader, dentro e fuori dal campo, e nelle ultime ore di mercato sono stati rimandati al mittente l’Everton e i tantissimi soldi messi sul tavolo.

C’è solo il Milan

Giroud vuole il Milan e il Milan vuole Giroud. Le parti hanno, ormai, praticamente trovato un accordo sulla base di un contratto annuale a cifre simili a quelle percepite attualmente. Il francese è così pronto a guadagnare sui 3,5/4 milioni di euro netti a stagione.

Giroud è uno dei protagonisti del Milan che ha conquistato lo Scudetto e in questo momento più che complicato non ha mai mollato nonostante le mille difficoltà. Se tutto dovesse andare per il verso giusto potrebbe così arrivare la fumata bianca.

Altro rinnovo

Il Milan è pronto, dunque, a blindare un altro suo calciatore. Nelle settimane scorse era toccato a Ismael Bennacer mettere nero su bianco. L’algerino aveva trovato un accordo a poco più di 4 milioni di euro netti a stagione. Una volta sistemato il discorso Giroud, tutti gli sforzi verranno concentrati su Rafael Leão. Il portoghese è l’ultimo a dover firmare. La volontà di entrambi è chiara ed è stata ribadita anche pubblicamente.

L’offerta del Milan, attraverso i bonus, supera i sette milioni di euro netti a stagione e si avvicina agli otto. Tanti soldi per uno dei giocatori più importanti della rosa. L’accordo non è poi così lontano ma serve mettere d’accordo tutti. Anche per Leao febbraio potrebbe essere il mese della svolta. Chiudere tutti i rinnovi entro la Primavera sarebbe importante così Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbe concentrarsi esclusivamente sul mercato estivo, che dovrà finalmente rafforzare la squadra.