Milan-Torino, Sky o Dazn: streaming e diretta tv, dove vedere il match

Milan-Torino apre il programma della 22.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere in streaming e in diretta tv il match in programma oggi, venerdì 9 febbraio, dalle 20.45

E’ passato esattamente un mese da quel Milan-Roma che ha segnato una svolta in negativo per i rossoneri, sprofondati in una crisi di gioco e risultati davvero inaspettata.

Da quel 2-2 subito in rimonta, il Milan ha subito cinque sconfitte tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, precludendo, di fatto, gran parte degli obiettivi stagionali. In attesa dell’ottavo di finale di Champions con il Tottenham, ai campioni d’Italia in carica non resta infatti che raggiungere un posto tra le prime quattro classificate della Serie A per tornare a disputare di nuovo la massima competizione europea per club.

Un obiettivo minimo rispetto alle ambizioni di inizio ma diventato alquanto complicato, considerato che le ricorrenti defezioni del Milan hanno rimesso in gioco Roma, Lazio e Atalanta.

Ecco perché il match di stasera contro il Torino diventa fondamentale per gli uomini di Pioli opposti a un avversario che si è imposto nei due precedenti stagionali in Serie A (2-1 lo scorso ottobre) e agli ottavi di finale di Coppa Italia (0-1 a San Siro ai tempi supplementari).

Milan, una grande novità contro il Torino

Contro il Torino, Pioli dovrebbe cambiare lo schema che tanto ha fatto discutere nel Derby. Dal 3-5-2 si passerà al 3-4-3 con Thiaw possibile innesto in difesa con Kalulu e Kjaer e Leao che torna titolare in attacco con Brahim Diaz ad affiancare Giroud.

La grande novità è rappresentata per il Milan dal ritorno tra i convocati di Zlatan Ibrahimovic. La conferma è arrivata direttamente da Pioli nella consueta conferenza stampa della vigilia. L’autonomia dello svedese è di fatto nulla ma il recupero ormai è completato e Zlatan è tornato parte integrante del gruppo come dimostrano gli allenamenti svolti con i compagni in questa settimana.

Dove vedere Milan-Torino

Milan-Torino di venerdì 10 febbraio è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà trasmesso dalle 20.45 in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco.

Per chi ha sottoscritto la relativa opzione, Milan-Torino sarà visibile anche in diretta tv sul canale Zona Dazn, presente alla posizione 214 del decoder Sky. Su quest’ultima, al termine della partita, highlights e sintesi della partita disponibili nelle edizioni serali di Sky Sport 24.

Dopo il match con il Torino, il Milan tornerà in campo martedì 14 febbraio nell’atteso ottavo di finale contro il Tottenham in Champions League. La buona notizia per i tifosi rossoneri è la possibilità di seguire la partita in chiaro, gratuitamente, su Canale 5 dalle ore 21 oltreché su Sky Sport.

Sabato 18 febbraio, invece, alle 18, prima assoluta in Serie A per il Milan a Monza con diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn.