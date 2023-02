Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: “Colpo a zero dal Liverpool”

Dall’Inghilterra accostano il club rossonero al mediano del Liverpool: il contratto del giocatore scade il prossimo giugno

Il Milan comincia già a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e del futuro in generale. Il mercato della scorsa estate non ha lasciato il segno fino ad ora e potrebbe esserci bisogno di rimediare nei prossimi mesi.

Maldini e Massara hanno puntato su tanti giocatori giovani che non sono ancora riusciti ad imporsi in maglia rossonera. Se da una parte per alcuni, come De Ketelaere, è stata fatto un investimento importante e vanno aspettati, dall’altra alcuni sono arrivati in prestito e non è certo che verranno riscattati. A fine stagione la dirigenza farà le valutazioni necessarie insieme allo staff tecnico e si decideranno le linee guida per il prossimo mercato.

La situazione a centrocampo è molta incerta, dal momento che le uniche due certezze sono costituite da Tonali Bennacer. Adli ha trovato pochissimo spazio e la stessa cosa vale anche per Vranckx. Il francese è arrivato a titolo definitivo, mentre il belga è in prestito. Krunic e Pobega sono due giocatori molto duttili ma davanti alla difesa sono adattati. C’è poi Bakayoko che in estate saluterà sicuramente dopo la fine del prestito biennale.

Dall’Inghilterra: “Milan su Naby Keita”

Ecco perché la società sta valutando un innesto per la mediana. In queste ore il Diavolo è stato accostato a un importante giocatore della Premier League. Ci riferiamo a Naby Keita, in uscita dal Liverpool.

La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra e la fornisce il Mirror. Il quotidiano inglese spiega che il Milan è pronto ad intensificare l’interesse per il guineano, che tra l’altro ha compiuto 28 anni proprio ieri. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e si tratterebbe di un ingaggio a parametro zero, per cui molto vantaggioso. Keita rappresenterebbe davvero il sostituto di un giocatore come Kessie, le cui caratteristiche stanno mancando ai rossoneri in questa stagione.

In questi cinque anni ad Anfield il classe ’95 non ha lasciato particolarmente il segno, anche a causa dei numerosi infortuni. Arrivato nel 2018 dal Red Bull Lipsia per una cifra superiore ai 50 milioni di sterline, Keita ha collezionato con i Reds 127 presenze e 11 gol. Il Diavolo è considerato quindi una pretendente al giocatore, ma vedremo nei prossimi mesi se si tratterà di una pista concreta.